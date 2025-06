Javi Vázquez, el entrenador elegido por el Algeciras para la temporada 2025/26

Algeciras/Javi Vázquez será el próximo entrenador del Algeciras CF. El club y el técnico han alcanzado un acuerdo y el madrileño tomará las riendas del banquillo del Nuevo Mirador para la temporada 2025/26, la quinta consecutiva de los rojiblancos en la Primera Federación. El Algeciras tiene pensando hacer el anuncio oficial este mismo jueves una vez rubique el contrato.

Javier Vázquez Contreras (Madrid, 10 de julio de 1986) se acaba de desvincular este jueves del CF Talavera, equipo al que ha ascendido a la Primera Federación. Europa Sur ha confirmado a través del periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando, que el madrileño tiene un acuerdo cerrado con el Algeciras. Vázquez era el favorito en una abanico de opciones entre las que gustaban también Ferrán Costa y Dani Marín.

El Algeciras ya la pieza angular para el nuevo vestuario. Tras el anuncio de la marcha del gallego Fran Justo, la dirección deportiva que lidera Jordi Figueras ha elegido al técnico llamado a liderar el proyecto 2025/26.

Vázquez recaló en el Talavera procedente del Langreo asturiano. El técnico, que antes fue futbolista, comenzó su experiencia como entrenador en la campaña 2018/2019 a los mandos del primer equipo y el juvenil del Adarve madrileño. Con el seniro del barrio del Pilar fue subcampeón en Tercera. De ahí, firmó por la cantera del Real Madrid para dirigir al juvenil B y ganó el campeonato de Liga Nacional. El madrileño tuvo una etapa por la Segunda División de Grecia con el filial del Panathinaikos de Atenas hasta que en noviembre de 2022 aterrizó en la UP Langreo. Con el equipo de Ganzábal logró una permanencia y sacó el billete para la Copa del Rey la campaña siguiente. Con el Talavera ha rubricado una gran temporada tras conquistar el ascenso a Primera Federación en el playoff de ascenso: eliminó primero al Utebo y después se impuso en la final al Torrent.

Vázquez se ha despedido en las redes sociales de la afición talaverana: "Hoy me toca despedirme de vosotros. Gracias afición por todo el cariño y apoyo que me habéis mostrado. No tendré vidas para devolveros todo lo que me habéis dado. Triste y emocionado. Para siempre un socio más de mi Tala. Ni os imagináis lo que me habéis hecho sentir. Os quiero".