Algeciras, por una alegría completa

El Algeciras CF quiere dibujar una sonrisa que al menos dure toda una semana. El equipo de Iván Ania pretende conseguir su primera victoria de la temporada en la nueva Primera RFEF en su visita de este sábado (17:00, en directo por Footters) a la UE Cornellà. Después de dos empates, en Barcelona y ante el Andorra, y después de haber cuajado buenos minutos en sendos encuentros, los albirrojos ansían un partido redondo y sin peros.

El Algeciras alcanza la tercera jornada del grupo II y vuelve a jugar en sábado, como en el debut en el Johan Cruyff. Los de Ania, que tienen dos salidas consecutivas, han dejado atrás una semana que comenzó con ese sabor amargo por el triunfo que se escapó en el último suspiro ante el Andorra (tras ir 2-0) en la puesta de largo en el Nuevo Mirador, un estadio que registró un ambiente de gala.

Alineaciones probables UE Cornellà: Anacker, Andrada, Gerard, Zalaya, Borja García, Eloy, Chiki, Víctor, Pepe Bernal, Pipo y Gorriti. Algeciras CF: Iván Crespo; Alcázar, Peris, Figueras o Mariano, Robin, Iván o Villapalos, Almenara, Pepe Mena, Roni, Romero y Tomás. Árbitro: Jorge Díaz Escudero (Yecla). Hora: 17:00 (en directo por Footters, tercera jornada). Estadio: Nou Estadi Municipal de Cornellà. Antecedentes: Es la primera visita oficial del Algeciras del Cornellà.

El vestuario hizo autocrítica y ha trabajado en los desajustes con el objetivo de hacer un partido sin fisuras, serio y contundente. "Sabemos que tenemos que estar muy concentrados y muy intensos y no asumir riesgos innecesarios. Lo del otro día fueron errores subsanables que no van a volver a suceder porque todos hemos sacado una lectura positiva por la autocrítica interna", aseguró Ania.

El entrenador no avanzó novedades en el once y se limitó a decir que la alineación irá "en función de las situaciones que se pueden dar en un campo tan especial". Lo de especial lo subraya Ania por la superficie sintética y las reducidas dimensiones del Municipal de Cornellà. "No estamos acostumbrados a ese tipo de campo pero intentaremos que condicione lo mínimo a nuestra manera de jugar, tenemos que adaptarnos".

El míster seguirá sin poder contar con el lesionado Rafa Tresaco, al que aún le quedan algunas semanas para recuperarse de una lesión en los isquiotibiales. En la lista de convocados que iniciaron el viaje este viernes no están Javi Duarte ni el canterano Tote. Sobre el once se especula con la posibilidad de algunos cambios: tanto Villapalos (por su físico) como Borja (que debutó en los últimos compases ante el Andorra) podrían entrar en el centro del campo y el central Mariano aspira a hacerse con un hueco en una retaguardia en la que han repetido Jordi Figueras y Robin.

Por lo pronto, Cornellà brinda una oportunidad para ver si Ania insiste en su sistema (4-4-2) o prueba algo nuevo ante las especiales circunstancias del feudo barcelonés. "Para mí es uno de los campos más difíciles de la categoría; pequeño, sintético y ellos tienen jugadores que se manejan muy bien en esa situación: pueden jugar combinativo, directo, aprovechan cada acción para crear peligro. El que piense que es fácil se equivoca", afirmó.

Ania insiste en la importancia de "esas segundas jugadas" y en "cualquier detalle que pueda resultar definitivo, un saque de banda, una falta innecesaria".

El asturiano vio in situ al Cornellà ante el Baleares y avisa de sus condiciones: "Es un equipo que tiene una salida de balón más directa en su campo que cuando juega fuera, gente ganadora de duelos, gente acostumbrada a esa superficie, que recoge la segunda jugada. Cualquier jugada la convierten en peligro", explicó.

"Una victoria nos daría un saltito importate"

Ania concede que "una primera victoria" en Cornellà "nos daría mucha moral y un saltito en la clasificación importante". Y además sería un impulso justo antes de la cuarta jornada y la siempre relevante disputa del Clásico del Campo de Gibraltar con la visita al Municipal de La Línea (domingo 19 a las 17:00).

"El grupo es muy fuerte, hemos visto a casi todos los rivales y el nivel es muy alto. Creo que será un grupo en el que no habrá un líder destacado y sí muchos con posibilidades de meterse arriba y si te despistas, meterse abajo".