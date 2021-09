Más madera para el centro del campo del Algeciras

Ese dicho de que los últimos serán los primeros se podría aplicar a Borja Fernández, uno de los últimos fichajes del Algeciras CF y un futbolista llamado a ser importante en los esquemas de Iván Ania. El centrocampista vigués disfrutó de sus primeros minutos en el empate ante el Andorra en el Nuevo Mirador. Borja, que saltó a falta de cuatro minutos, se antoja un refuerzo muy necesario para una zona en la que el equipo andaba más justo de fuerzas.

Borja, Villapalos y Nico Van Rijn fueron los tres últimos jugadores en incorporarse a la disciplina albirroja. Los tres tratan de adaptarse lo más rápido posible al grupo para empezar a aportar. Ania ya ha ido dando minutos a Villapalos, un medio de corte más defensivo, y parece que comenzará a dar cancha a Borja, un centrocampista de otro perfil, con más recorrido por la zona ancha.

"Me considero polivalente", se define Borja, que atiende a Europa Sur después del entrenamiento del miércoles. El de Vigo se siente "preparado" para entrar en el once del Algeciras si Ania lo estima oportuno el próximo sábado en la visita a Cornellá (17:00). Obviamente sabe que llegó más tarde y que tendrá que apretar desde el banquillo, algo que asume con naturalidad.

"Llegué de los últimos y también venía de un periodo de estar sin ejercitarme con un grupo, pero hemos estado haciendo un trabajo muy bueno y poco a poco voy cogiendo el ritmo", explica Borja, a quien le sorprendió debutar ante el Andorra. "No contaba con entrar, pero el míster confió en mí para los últimos minutos, lo cual le agradezco. Me vi bien, cómodo, y espero seguir aprovechando las oportunidades".

Borja comparte la opinión de que el Algeciras aún se está conjuntando, aunque entiende que ha formado un vestuario "muy competitivo". "Tenemos que ponérselo difícil al míster no solo cada semana, cada día, y creo que es un grupo en el que cualquiera puede jugar, lo que nos hará crecer a todos", afirma.

El gallego aterrizó en el Nuevo Mirador procedente de Grecia tras un doble periplo por el extranjero, el primero en Polonia. "Para mí ha sido una experiencia muy positiva porque juegas en otras ligas, otro tipo de fútbol, y personalmente me ha ayudado a crecer como futbolista", dice Borja, que emprendió la aventura desde la cantera del Real Celta.

"Cada vez hay más españoles en las otras ligas, es un mercado que se está moviendo ese mercado y yo es una experiencia que recomiendo de vivir si se tiene la oportunidad", sostiene.

El medio no olvida sus orígenes: "Al Celta le estoy siempre muy agradecido. Desde los 10 años hasta los 18-19 estuve ligado al club, vengo de una camada muy buena con jugadores que han llegado a Primera división y otras ligas; es el club con el que crecí y el que me dio la oportunidad de jugar en Primera con Berizzo, así que agradecido siempre y espero en un futuro volver a estar ligado", desea.

En la cantera celtiña Borja coincidió con el exalbirrojo Yelko Pino. "Sí, desde cadete hasta mi primer año del filial. Hablé con él y me comentó un poco la ciudad y se ofreció a ayudarme", reconoce. Yelko, que apenas tuvo protagonismo el pasado curso con el Algeciras, acaba de fichar por el Pontevedra.

Ania definió a Borja como un centrocampista capaz de jugar de '6' y de '8': "Dependiendo la forma de jugar del equipo me siento cómodo en ambas posiciones. Sí que es verdad que he jugado siempre en un 4-4-2 con dos mediocentros y siempre te toca hacer la labor de 6 y de 8, por eso creo que me puedo adaptar bien al esquema del míster, incluso también hacer algún partido de 10. Soy polivalente en ese sentido", señala.

Borja reconoce que el empate ante el Andorra dejó ese "sabor amargo" en la caseta aunque resalta que el resultado fue "ante un rival muy duro". "Es un punto que tenemos que hacer bueno este fin de semana. Lo mejor del fútbol es que no tiene memoria y cada siete días tienes la oportunidad de volver a hacer algo bonito, así que vamos a pensar en el siguiente partido y a cambiar el chip".

El centrocampista se ve "físicamente preparado para cuando el míster lo vea oportuno" y no se pone metas a corto de plazo para estar en el once. Tampoco quiere mirar más allá en el calendario, ahora con dos salidas seguidas. "De momento, Cornellá; una vez acabado ya nos centraremos en lo siguiente y en ese duelo de rivalidad", dice, consciente de lo que se avecina.