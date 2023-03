Iván Ania: "Es difícil ganar un partido cuando no ganas ninguna disputa"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, encajó con resignación la derrota de su equipo frente al Pontevedra CF en el estadio de Pasarón. "Es difícil ganar un partido cuando no ganas ninguna disputa", explicó el ovetense.

El técnico algecirista declinó que se tratase de "un tema de ausencias, es un tema de competir". "El gol vino de un saque del portero. No ganamos la segunda jugada y después fuimos incapaces de defender el área. La derrota es consecuencia de que no fuimos eficaces en área rival y en la nuestra regalamos el gol. Miño salvó una que pitó fuera de juego y no tuvo nada más que hacer en el partido. No estuvimos acertados ni cómodos en el partido, pero tuvimos las ocasiones suficientes para haber ganado".

Para Ania este es un partido "para hacer crítica y mejorar" y destacó: "En la primera parte no estuvimos cómodos en ningún momento. Cambiamos el sistema sobre la marcha para ver si éramos capaces de sentirnos cómodos con balón. En la segunda parte creo estuvimos más acertados. Nos flotaron a Nico Van Rijn, dejaron que saliera en conducción hasta casi medio campo y encontró fácil al extremo izquierdo, pero nos faltó desborde por las bandas".

El entrenador albirrojo comentó que "tuvimos dos muy claras, una no vio portería y la otra fue una vaselina que paró el portero. En un error defensivo nos hicieron un gol y no tuvimos capacidad de reacción a pesar de tener las ocasiones. Cuando no tienes eficacia en el área rival, el resultado por esa situación".

Sobre la presión que sobrevolaba al equipo en la previa, Ania destacó que "nos jugamos exactamente lo mismo que el Pontevedra. Ellos se impusieron en las disputas y en los duelos. Cada saque de portero nos costó un mundo ganarlo. El resultado consecuencia de eso. Empezamos en 4-3-3 y en vez de ganar altura perdíamos, por eso tuvimos que cambiar a doble pivote con Álvaro de media punta pero no teníamos el desborde que necesitábamos. Nos llevamos una derrota que es bastante dolorosa porque queríamos los tres puntos y dar un salto en la clasificación".

Además, el entrenador del Algeciras recordó que "el de hoy era un partido difícil por la situación de los dos equipos y por su entrenador nuevo, del que solo teníamos una referencia de media hora. Hubo situaciones que tuvimos que manejar según se iban dando. No estoy decepcionado, solo con el resultado. Tengo que estar fuerte para transmitir a los jugadores. Hoy podemos estar jodidos, pero mañana hay que levantarse y tener ánimos para ganar al Córdoba".

Respecto a las opciones de salvación, Ania puntualizó que "quedan 11 jornadas, 33 puntos. Desde el noveno para abajo estamos en un margen de puntos pequeño y cualquiera se puede salvar. El que sea mas fiel a su estilo se llevará el premio. Si cambias por esto lo que haces durante el año creo que te equivocas. Sabíamos que a ellos el empate no les valía y que si el marcador iba igualado o a nuestro favor saldrían más al ataque y ahí intentaríamos hacerles daño pero cuando se te ponen por delante la película cambia y no tienen nada que arriesgar".