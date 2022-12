Las notas de invierno del Algeciras CF

Con el parón de invierno en la Primera Federación y el Algeciras CF de vacaciones de Navidad llega el momento de recoger las notas de mitad de temporada. Aunque a la primera vuelta le quedan dos jornadas todavía, las dos primeras de enero, es en estas fechas cuando los clubes suelen hacer balance de cómo están antes de decidir si acuden o no al mercado de invierno que abre el 1 de enero.

El Algeciras realizó su particular valoración la pasada semana con la visita de Félix Sancho. El burgalés repasó la situación de todos los estamentos de una institución que en enero espera consumar la transformación en Sociedad Anónima Deportiva. Sancho también habló de lo deportivo y de la posibilidad de fichajes, convencido de que la plantilla de Iván Ania tiene capacidad para tratar de repetir los objetivos de la pasada campaña: permanencia sin apuros y estar en la pelea por el playoff de ascenso hasta el final.

¿Cómo ha llegado el Algeciras CF al parón de invierno en lo estrictamente deportivo? Los de Ania despidieron 2022 con una derrota dolorosa ante el Pontevedra en el Nuevo Mirador. Con 22 puntos tras 17 jornadas, los albirrojos marchan undécimos, a ocho puntos del quinto y cuatro por encima del descenso. Europa Sur, como suele hacer por estas fechas, ofrece su valoración particular sobre las notas de los futbolistas hasta este momento de casi mitad de la temporada.

Portería

El Algeciras ha puesto en liza a sus dos porteros y no fue por necesidad, sino por decisión técnica. Pol Tristán (1.170 minutos) ha jugado el triple que Juan Flere (360 minutos) en una posición que sigue sin convencer al algecirismo. El meta barcelonés comenzó como acabó la anterior andadura, como titular, pero Ania probó a Flere -cedido por el Cádiz- después de la derrota en Córdoba. El argentino debutó con fortuna pero luego solo aguantó otros tres partidos en los que no fue capaz de agarrar el puesto. Tristán retornó a la titularidad. Los albirrojos han encajado 23 tantos y no han conseguido transmitir seguridad ni jerarquía. A día de hoy, ambos no pasan del suspenso.

Defensa

La retaguardia ha sido el gran dolor de cabeza para el Algeciras. Las lesiones han golpeado desde primera hora. El caso más grave fue el de Admonio (90 minutos), que solo pudo jugar en Fuenlabrada en la primera jornada y después tuvo que pasar por el quirófano. El central está ultimando su regreso para primeros de año y se antoja complicado una calificación. Enero dirá si su fichaje fue un fiasco total o no. El otro fichaje para el puesto de central fue Amoah (658), que también está lesionado. El joven cedido por el Valladolid comenzó de manera prometedora pero le pudo la presión. Ania intentó recuperarlo pero el zaguero sigue siendo una incógnita. Insuficiente. Carlos Albarrán (1.392 minutos) es el defensa que más ha participado hasta el momento. El lateral derecho arrancó con ciertas dudas pero se apoderó de la posición con fuerza y además marcó el gol del valioso triunfo en el Clásico. Salvo por la expulsión de la última jornada, ha estado notable. Jordi Figueras (1.298 minutos) se ha visto en la tesitura de lidera la defensa sí o sí. El veterano ha combinado partidos buenos y malos, pero nunca se ha tapado. Se merece al menos el aprobado. Tomás Sánchez (1.070 minutos) ha sido el titular en el lateral izquierdo hasta que la expulsión de Vigo le costó, de manera desmesurada, cuatro partidos de castigo (todavía le queda uno). El algecireño, más regular a la hora de atacar que de defender, ha estado bien en líneas generales. Nico Van Rijn (990 minutos) es el segundo central que más ha jugado a pesar de haber arrastrado también molestias. Nico ha dado la de cal y la de arena. Seguramente se esperaba un pasito más al frente para que liderase la parte de atrás. Fallos como el que cometió ante el Pontevedra le penalizan. Un aprobado muy justito. Ale Benítez (499 minutos) fue el último en salir a escena y todo el mundo se pregunta por qué tardó tanto Ania en echar mano del malagueño. El lateral ha tapado las dos bandas y se ha demostrado más que cumplidor. Con la vuelta de Tomás, el algecireño quizás podría acomodarse por delante de un Benítez que ha merecido como poco un bien.

Centro del campo

El centro del campo del Algeciras ha estado tremendamente condicionado por la lesión de Borja Fernández (233 minutos). El vigués, la brújula de este equipo, se ha perdido casi toda la primera vuelta y cuando regresó, tuvo que parar otra vez. No se puede calificar su rendimiento ni comparar con lo que aportó el pasado curso. Iván Turrillo (1.348 minutos), quién si no, ha encarnado la regularidad. El capitán algecireño siempre te saca un bien y algunos días está muy por encima de la media solo por carácter. Marcó dos goles que le acercan al notable. Pepe Mena (1.106 minutos) ha estado más cerca del Pepe Mena que esperaba el algecirismo. El utrerano se ha adaptado a todo en la zona ancha y ha sabido vestirse de obrero para que luzcan otros. Su golazo en Mérida -seguramente el mejor de lo que va de liga del Algeciras- le hacen merecedor de un bien alto. Unai Veiga (664) no ha lucido en los momentos que ha tenido aunque pocas pegas se le pueden poner a su entrega. Quizás no sea el tipo de jugador más apropiado para el sistema Ania. Quizás demuestre lo contrario a partir de 2023. No le da para un aprobado. Juan Serrano (446 minutos) tardó en entrar en la rotación y solo ha disfrutado de cinco titularidades. El algecireño, clave por ejemplo en el triunfo ante el Talavera, se ha adaptado a un rol más de banda. Se echa en falta que saque más a relucir esa pegada que tiene. Un aprobado con mucho margen de mejora. Iker Navarro (7 minutos) ha sido uno de los dos canteranos que ha debutado esta temporada. En su fugaz estreno dejó buenas sensaciones. La afición entiende que ha merecido alguna oportunidad más. No se pueden calificar siete minutos de juego aunque el club ha blindado al algecireño ya con un contrato.

Ataque

El ataque del Algeciras es mucho más variado y nutrido que el de hace un año para evitar lo que ocurrió la última andadura cuando los de Ania sobrevivieron arriba con Romero y Roni. Sin embargo, a más gente, más posibilidades de decepciones. Álvaro Romero (1.283 minutos) es el que más tiempo ha estado sobre el verde. El sevillano es el pichichi del equipo con siete tantos y uno de los mejores artilleros de la categoría, aunque últimamente no ha estado muy fino. Desde que falló aquel penalti en Mérida, Romero ha entrado en una sequía que parece pasarle factura. Un notable bajo. Roni (1.226 minutos) sigue siendo el '9' incuestionable del Algeciras aunque esta campaña no está ni cerca de su mejor versión. Solo dos goles, muchos otros que no suele fallar perdidos y un runrún en las gradas que no ayuda. Su capacidad de trabajo le hacen aprobar, pero necesita mucho más par ese Roni capaz del sobresaliente. Iñaki Elejalde (996 minutos) ha sido una de las revelaciones. Empezó a chispazos pero ha demostrado que tiene capacidad de sobra y pegada para hacer goles. Ha marcado cuatro casi de una sentada. Notable el madrileño. David Martín (589 minutos) ha sido pura intermitencia, seguramente por culpa de las dichosas lesiones. Ha tenido fogonazos de calidad con desconexiones que le mandaron al banquillo. Se espera más. Entre el suspenso y el aprobado por los pelos. Siddiki (457 minutos) es por ahora una de las decepciones de los fichajes del verano. El extremo marroquí no ha correspondido en el césped cuando se le ha brindado la oportunidad. ¿Falta de confianza o de condiciones? Suspenso. Ferni (341 minutos) ha necesitado muy poco tiempo para corroborar que puede volver a ser ese jugador importante tras una gravísima lesión de rodilla y ocho meses en el dique seco. Ha estado bien cuando ha cogido algo de ritmo y debería ir a más en 2023. Mizzian (315 minutos) tiene muy difícil revertir la sensación general de que ha sido un chasco. Es verdad que ha gozado de pocos minutos pero su actitud no ha sido la de un suplente que sale del banquillo a comerse el mundo. Suspenso. César García (197 minutos) representa un caso extraño porque el extremo ha aparecido las últimas veces más de lateral. Se esperaba mucho más de un canterano del Sporting cuya presencia ha sido testimonial. Suspenso. Pimienta (13 minutos) fue el primero de los canteranos en debutar. Al igual que con Iker existe la sensación compartida de que mereció tener alguna ocasión más para foguearse. Sin calificar.