Nadie explica porqué se jugarán partidos de la Primera RFEF del Algeciras a las 15:30 horas

Algeciras/La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció en la noche del pasado jueves los horarios de la cuarta jornada de Primera Federación, y entre ellos figuran partidos que empezarán a las 15:30 horas. El Algeciras CF, igual que inaugurará los viernes como día de competición, el próximo 6 de septiembre contra el Mérida, en la ciudad extremeña a partir de las 21:00 horas, también abrirá la nueva y llamativa horquilla horaria de las 15:30 horas en su propio estadio. A esa hora está fijado el encuentro el próximo sábado 14 de septiembre, frente al Marbella FC.

Nadie ha explicado las razones que justifican que se habilite hora tan inusual para que se celebre un encuentro, ni la propia entidad federativa, ni los clubes. Los cambios podrían tener relación con las retransmisiones televisivas, que buscarían así un hueco horario entre los que existen frente a equipos de superior categoría.

Alguna afición si que ha mostrado su rechazo, como la de la Cultural Leonesa, también convocada en la cuarta jornada a ver a su equipo en plena digestión, o sin postre, como la algecirista. Se da la circunstancia que el club leonés, como el Algeciras, también inaugurará la vuelta de los viernes como día de competición en Primera RFEF.

El entrenador albirrojo, Fran Justo, asumió la decisión horaria tras ser preguntado por Europa Sur en la rueda de prensa previa al encuentro de la segunda jornada del grupo II de Primera Federación, que disputará el Algeciras contra el Sevilla Atlético este domingo, a partir de las 19:00 horas.

"He jugado partidos como entrenador a todas las horas, porque casi he tenido la suerte de entrenar en todas las categorías del fútbol español. Nosotros vamos a jugar a la hora que nos manden. Lo que realmente me da lástima es por si alguno de nuestros aficionados a esa hora le complica el poder venir a vernos, pero también desde aquí aprovecho para decirle que tienen que hacer el esfuerzo, que no tenemos que poner excusas, que tenemos que estar con nuestro Algeciras, que el Algeciras tiene que ser muy fuerte en casa", declaró

"Aún veremos también de aquí a allí cómo está el tema de las temperaturas y demás, porque entendemos todos que es de sentido común que si hay unas temperaturas muy altas probablemente no es lo más apropiado jugar en Algeciras a las tres y media de la tarde", añadió.