Muere Manolo Cardo, un histórico del Sevilla que jugó con el Algeciras en Segunda División

El Algeciras CF está de luto por el fallecimiento a los 85 años de Manolo Cardo, histórico entrenador que como futbolista vistió la camiseta rojiblanca en la temporada 1964/65, en aquella época dorada de un Algeciras que se mantenía en la antigua Segunda División. Cardo jugó en el Mirador como cedido por el Sevilla FC, el club que más le marcó durante su vida profesional y en el que dejó una imborrable huella reconocida por la entidad de Nervión con el Banquillo de Oro del club, la máxima distinción a los entrenadores que han ocupado el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"El Algeciras CF quiere mostrar su más sentido pésame por el fallecimiento de Manolo Cardo, futbolista y entrenador que vistió nuestra camiseta en la temporada 1964/65 en Segunda División y era tío del exentrenador José Antonio Asián", ha expresado el club del Nuevo Mirador en sus redes sociales.

Manolo Cardo Romero, nacido en Coria del Río el 16 de junio de 1940, hizo carrera como centrocampista, casi siempre con el '8' a la espalda. En sus comienzos como amateur alternó el Coria y el juvenil del Sevilla hasta que se sumó al Sevilla Atlético que ascendería a Segunda División en 1962. Cardo dio el salto al primer conjunto sevillista y debutó en un Deportivo-Sevilla en la temporada 62/63. El prometedor futbolista, no obstante, se terminó de hacer fuera gracias a un par de cesiones. El coriano llegó al Algeciras CF de la campaña 1964/65, con los rojiblancos asentados en Segunda División. Cardo coincidió con una plantilla formada por Omist, Rafaelín, León, Garre, Tapia, Moli, Bruna, Nelli, Cordones, Torollo o un jovencísimo Polo. Aquel histórico Algeciras mantuvo la categoría en un grupo que alzó campeón al Mallorca y vio el descenso del Constancia, el Cádiz, el Onteniente y el Abarán.

Cardo regresó a Sevilla, donde permanenció hasta 1968. Tras salir de Nervión, recaló en el Recreativo de Huelva y acabó en el Avilés, donde comenzó a sacarse el carnet de entrenador. Su Coria natal fue el punto de partida como técnico en categoría juvenil. Sus éxitos le llevaron de nuevo al Sevilla, con el que marcó un hito en la cantera con el juvenil y el Sevilla Atlético. Arrancó con el filial la temporada 1981-82, pero tras el cese de Miguel Muñoz se hizo cargo del banquillo sevillista en la Romareda en una tarde donde hizo debutar a un joven Francisco. Su llegada impulsó Sería el resurgir de un Sevilla que se clasificó para la Copa de la UEFA. Cardo es el tercer entrenador que más veces (200) ha dirigido al primer equipo del Sevilla FC, sólo por detrás de Joaquín Caparrós (248) y de Unai Emery (205).

"Fue un entrenador clave en tiempos de penuria en el Sevilla y fue fundamental para instaurar una filosofía de cantera y fiel defensor de la llamada escuela sevillana en un proyecto deportivo de un Sevilla que enfilaba los años ochenta y que logró varias clasificaciones europeas. De carácter rudo pero tremendamente afable, su trato fue exquisito con todos en el Sevilla, desde jugadores, hasta directivos, trabajadores y también periodistas. Caló además muy hondo entre los entrenadores que han pasado por el banquillo sevillista, tanto de su época como recientes. Por ejemplo, mantenía una gran relación con Joaquín Caparrós, segundo Banquillo de Oro, o con Julen Lopetegui", escribe Jesús Alba en Diario de Sevilla.

Además de una imborrable huella como entrenador sevillista, Manolo Cardo pasó por los banquillos de Cádiz, Recreativo, Las Palmas o Xerez Deportivo.