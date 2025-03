Fran Justo: "El equipo compitió como hay que competir y tuvo personalidad en un momento difícil"

Algeciras/Fran Justo, el entrenador del Algeciras CF, cree que su equipo recuperó la actitud en el empate ante el Mérida y lamentó la expulsión de Merchán que condicionó tanto la segunda parte: "El equipo compitió como hay que competir y tuvo personalidad en un momento difícil", subrayó el gallego.

Justo considera que el Algeciras fue "muy superior" hasta que se quedó con uno menos: "Hicimos un auténtico partidazo, diagnosticamos a la perfección lo que le sucedió al equipo en Marbella y lo que había que hacer. Dijimos que iba a ser competitivo y lo fue. Tenemos que apretar aún más porque queda un partido menos. Tenemos un punto más aunque habíamos hecho el desgaste para tener tres", comenzó su valoración en rueda de prensa.

"En el primer tiempo creo que somos superiores al Mérida y con justicia vamos por delante. En el segundo tiempo tuvimos situaciones hasta la expulsión, que cambia totalmente el escenario con ese error, que es un error que se repite del pasado", lamentó. "Son peajes que nos están costando puntos esta temporada. Es un jugador muy joven, que hizo una jugada espectacular en el primer gol. A ver si por fin vamos aprendiendo. Lo fantástico fue ver al Algeciras competir con diez, como se agarró, como fue a ganar segundos balones", prosiguió.

"Una expulsión determina mucho el partido y más en un campo como el Nuevo Mirador", retomó la cuestión central Justo. "Seguramente si hubiese sido penalti y expulsión la acción sobre Diego Esteban, el entrenador del Mérida tendría otra sensación. Yo tengo la mía y es que como se puso el partido, a nivel general creo que fuimos más superiores nosotros en el once para once que ellos en el once para diez", opinó.

"La mejor noticia es que vimos al Algeciras contra un grandísimo equipo como el Mérida, generando fútbol, siendo capaces de defender, de ganar segundas jugadas, de echar tantos minutos de desgaste y compromiso. La lástima es que llega una semana tarde porque el domingo pasado lo teníamos que haber aprovechado en Marbella", insistió el técnico del Algeciras.

Justo insiste en que "no vale solo con cambiar la cara, teníamos que ganar" y advierte: "Sabemos que va a ser una carrera de fondo, que esto va a ser muy largo. Quedan doce finales, nos vamos a encargar de poner a un Algeciras que compita como lo hizo esta vez. El resto tiene que enchufarse y recibir los mensajes para el que quiera subirse al tren, que se suba. Sabemos cómo apretar la tuerca para competir y vamos a seguir dándole al destornillador".

"El equipo compitió como hay que competir. Los jugadores nos dieron ejemplo de personalidad en un momento difícil y compromiso. Estamos donde nos corresponde o por encima incluso si miramos los presupuestos. Somos lo que somos y estamos en un grupo muy duro, tenemos que estar ubicados. Yo tengo claro el camino porque lo he caminado y lo he conseguido. Por el medio vienen curvas, hay que ser un hombre, tener personalidad y saber que la mar va a estar picada. Tesón, trabajo, compromiso y competitividad", sentenció.