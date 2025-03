Absolución y penitencia, según el Algeciras (1-1)

Algeciras/Un punto y gracias. Gracias a Lucho, enorme en la portería, y gracias a los jugadores que se partieron la cara cuando el equipo se quedó con diez con más de media hora por delante. En un día para demostrar y para no fallar, el Algeciras demostró, pero volvió a pagar muy caro uno de sus errores. No hay manera de que al Algeciras le salga un partido medio redondo. Uno no entra en crisis por casualidad. La expulsión de Dani Merchán -ya entraremos a analizarla- en el minuto 56 mutiló al conjunto de Fran Justo cuando ganaba por 1-0 gracias a un gol del de siempre, del capitán Iván Turrillo. Con uno más, el Mérida se comió al Algeciras el tiempo suficiente para lograr el empate y la realidad es que gozó de ocasiones sobradas para obrar la remontada. No obstante, el fútbol esta vez premió a una escuadra que sí fue reconocible y que compitió a pesar de los pesares y con sus limitaciones.

El tiempo pasa, las jornadas corren y el Algeciras continúa sin ganar. Ya son seis partidos sin celebraciones y con una pírrica cosecha de dos puntos de 18 posibles. Sin embargo, la manera de salvar un punto ante el Mérida abre una puerta a la esperanza, al menos a los más optimistas. El Algeciras resistió cuando parecía que se iba a desmoronar. El Mérida hizo lo que la mayoría haría con un futbolista más sobre el césped, poner toda la carne en el asador y avasallar. Justo lo contrario a lo que hicieron los algeciristas la semana anterior en Marbella en la misma situación. Esa hecatombe puede que haya servido para algo porque los albirrojos se agarraron a un partido que parecía perdido, que olía a una nueva decepción. El puntito permite a los de Fran Justo llegar de una maldita vez a los 30 puntos, esa barrera inalcanzable desde mediados de enero. Ese puntito ayuda a sumar en un momento de la temporada muy cuesta arriba.

El Algeciras tenía el partido donde quería: con una renta a su favor gracias a una primera parte en la que Lucho mantuvo su meta intacta e Iván Turrillo abrió la lata a la media hora tras una buena cabalgada de Merchán. El segundo tiempo iba a subir de revoluciones porque el Mérida había decido dar un paso al frente. Sin embargo, Merchán, el mismo jugador que había iniciado el 1-0 y que ya tenía una amarilla, se vio involucrado en una acción de contragolpe del Mérida que el árbitro decretó como falta y en la que mostró la segunda amonestación al catalán. Puede que demasiado rigurosa, pero un futbolista amonestado no puede dar pie a una expulsión así con casi todo el segundo tiempo por delante. El Mérida vio el cielo abierto y se lanzó en tromba hasta acorralar al Algeciras. Los romanos las tuvieron de todos los colores, pero el empate llegó en el minuto 73 con un trallazo de Miguel Carvalho desde fuera de área. Demasiado estaba haciendo Lucho, que no había dicho su última palabra. El Algeciras, con todo, se recompuso, fue capaz de pisar área contraria y anestesió el tramo final lo justo y preciso para salvar los muebles. El empate había tomado forma de pequeña victoria.

El once del Algeciras ante el Mérida. / Andrés Carrasco

Fran Justo apostó por un once que tiene pinta de ser, con sus matices, con el que se va a jugar las papas de aquí a final de temporada. Aleix Coch regresó al centro de la defensa ante la sanción de Lautaro, Iván Turrillo recuperó sus galones en una zona ancha con Marino y Pablo Larrea, y el entrenador se atrevió al carril zurdo con Merchán y Tomás por delante.

De salida pintaba bien. El Algeciras entró con ganas, buscando centros con Paris y Merchán por los costados. El Mérida, salvo un eslalon de Álvaro Juan, se parapetó de manera ordenada para surfear el oleaje inicial de los albirrojos. Diego Esteban y Marino buscaron las cercanías de Juanpa en ese primer cuarto de hora de dominio local. Sin embargo, los romanos comenzaron a girar las manijas y a ganar terreno. Un disparo de Liberto Beltrán en el minuto 18 obligó a paradón de Lucho, el primero de una tarde ajetreada. El hispano-colombiano se lució al filo de la media hora ante un cabezazo de Javi Eslava a balón parado. Ahora era el Algeciras el que capeaba el temporal.

Iván Turrillo celebra su gol al Mérida. / Andrés Carrasco

Cuando más cómodo empezaba a sentirse el Mérida, el Algeciras golpeó gracias a una cabalgada de Merchán por la izquierda. El lateral sirvió al centro para Iván Turrillo y el capitán se acomodó para marcar desde fuera el área en el minuto 33. El Nuevo Mirador festejaba con ese alivio del que sabe que había estado muy cerca de verse por detrás en el marcador. Los locales gestionaron con solvencia hasta el descanso.

Expulsión, asedio y resistencia

El Mérida parece que lo vio claro en el vestuario y regresó con un doble cambio para ganar presencia en la medular con Pablo Ganet y Saúl del Cerro, aunque el que iba a ser determinante estaba aún por entrar. El Algeciras pidió tímidamente un penalti sobre Diego Esteban nada más salir, tras un robo, mientras tanto Lucho seguía a lo suyo y desbarataba un disparo de Álvaro Juan.

El partido prometía a pulso abierto, a toma y daca, hasta que llegó la desafortunada acción que costó la segunda amarilla a Dani Merchán en el minuto 56. El Algeciras asimiló el varapalo de verse con uno menos al tiempo que el Mérida se venía arriba. Sergi Guilló metió más madera con Miguel Carvalho y dejó una defensa de tres. Los romanos la tuvieron a balón parado con un nuevo remate de cabeza de Javi Eslava. Liberto entró por su banda como un martillo pilón hasta desesperar al bravo Paris. El empate merodeaba en un Nuevo Mirador donde las gradas cruzaban los dedos para que el reloj corriese a doble velocidad o para que se jugase lo menos posible. Resistir sin encajar se antojaba un milagro.

Las mejores fotos del Algeciras CF - Merida de Primera Federación / Andrés Carrasco

Lucho puso todo y más y sacó un remate de primeras de Doncel a centro de Liberto, pero nada pudo hacer en el minuto 73 cuando Carvalho enganchó un tremendo zapatazo para poner el 1-1.

Cuando pintaba a debacle, el Algeciras se rehizo. La entrada de Manín ayudó a fijar un 9 arriba y dio aire. Los de Fran Justo salieron de la cueva y lograron hasta pisar el área contraria sin perder la compostura. El Mérida quemó las naves. Se pudo coronar del todo Miguel Carvalho con otro cañonazo en el minuto 85.

El Algeciras aguantó hasta el 95 y pico, sufriendo y sudando. El algecirismo ya se ha mentalizado de que esta temporada la salvación, si llega, va a costar un mundo. Más aún si cada jornada se paga peaje.