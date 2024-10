Marino agarra el timón del Algeciras

Algeciras/El algecirismo por fin está empezando a ver el futbolista que Marino lleva dentro. El centrocampista está aprovechando la oportunidad que Fran Justo la he brindado como titular. El de Écija se ha hecho con los galones en el Algeciras CF y viene de vivir el que ha sido su partido más redondo hasta la fecha como albirrojo, el que protagonizó en la victoria del Derbi del Estrecho con un gol de lanzamiento de falta contra el Ceuta.

El golazo de Marino sigue dando vueltas por las redes sociales. La Primera Federación ha elegido al algecirista en su once ideal de la jornada en ambos grupos y ha seleccionado al albirrojo como candidato al MVP con Rafa Llorente (Alcorcón), Carbonell (Amorebieta) y Peio Canales (Athletic B). El astigitano lidera por el momento la votación.

Marino Illescas Montaño (09/01/2001) está disfrutando de "continuidad" por primera vez desde que aterrizó en el Nuevo Mirador hace dos veranos. El de Écija recaló desde el filial del Burgos como un talento por pulir aunque había debutado en Segunda. El pasado curso apenas entró los planes del cuerpo técnico de Lolo Escobar y tuvo que salir cedido en invierno al Arenteiro, con el que sí se fogueó en la categoría. La dirección deportiva algecirista tenía claro que Marino entraba en los planes del club para el siguiente proyecto. Con la llegada de Fran Justo, Marino pudo resetear y empezar de cero, sin embargo, una lesión le frenó durante la pretemporada y le impidió llegar a punto al inicio liguero.

Pero Marino no estaba dispuesto a rendirse y se armó de paciencia para ir entrando poco a poco hasta que en la cuarta jornada gozó de su primera titularidad en un partido en el que no lució nadie (contra el Marbella). El centrocampista se reivindicó saliendo desde el banquillo contra el Villarreal B y desde entonces acumula tres partidos de inicio, haciéndose fuerte en el once y disputando los dos últimos duelos enteros. Hace algo menos de un mes, este periódico publicó un reportaje que trataba el pulso por la batuta en el Algeciras, una pugna en la que Marino parece que ha tomado la delantera. Su mejor actuación, escoltado por el músculo de Eric Montes y por las tablas del capitán Iván Turrillo.

"Soy el mismo Marino del año pasado, pero necesitaba esta continuidad", explicó el centrocampista tras su brillante papel en el Derbi del Estrecho. "Un jugador necesita esa confianza, esa continuidad en el campo, y ahora me encuentro bien. Creo que es la primera vez que juego tres partidos seguidos aquí", señaló.

Marino se desquitó por partida doble por la alegría en el Nuevo Mirador y por el gol. "Es lo que veníamos necesitando, dar a la afición esa victoria en casa. Veníamos haciendo las cosas bastante bien, haciendo más que los rivales en la mayoría de los partidos, pero por detalles al final se nos escapaba", reflexionó. "Llegábamos y generábamos mucho y no entraban, ellos llegaban menos y acertaban. Creo que fue un partido completo, con portería a cero, dos goles, no podemos pedir más".

Para el mediocampista era fundamental saber gestionar esa ventaja que en otros encuentros se había escapado: "Teníamos claro que cuando nos pusiéramos por delante en el marcador, no se nos podía escapar. Creo que esta vez fuimos más prácticos, cuando no se podía jugar no jugábamos. Fuimos completos, defendimos bien y aprovechamos las ocasiones. En otros partidos creamos más ocasiones, pero esta vez fueron para dentro las que tuvimos", razonó.

Marino está "agradecido al cuerpo técnico" y feliz por aprovechar la oportunidad. El albirrojo no quiere mirar al pasado. "Tan solo necesitaba jugar en mi sitio, ahora me siento cómodo".