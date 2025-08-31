Manuel Chacón, un algecirista de Castellón en Tarragona: "El equipo me gustó"

Ya se sabe que allá donde juegue el Algeciras CF siempre habrá, por lo menos, un algecirista. Sea en la otra punta de España o en Laponia. El pasado viernes por la noche en el Nou Estadi de Tarragona, un fiel aficionado rojiblanco se plantó en Tarragona desde Castellón, donde reside. Manuel Chacón vivió en directo el debut de la temporada del equipo de Javi Vázquez. A pesar de la derrota, este seguidor se queda con las buenas sensaciones: "El equipo me gustó, creo que hizo un buen juego y mereció más", opina.

Manuel Chacón es hijo de algecireño y de su padre ha heredado, entre otras cosas, el sentimiento algecirista. Cada vez que tiene la oportunidad, Manuel se desplaza a ver a su Algeciras. En esta ocasión se recorrió junto a su madre los 186 kilómetros que separan Castellón de Tarragona (con sus otros 186 kms de vuelta).

El aficionado tiene esta temporada como destinos cercanos para ver a los rojiblancos en directo Villarreal y Teruel (a poco más de una hora ambos destinos), pero el grupo II va a llevar al Algeciras a Alicante (para medirse con el Hércules), a Elda (Eldense), a Barcelona (Europa), a Sabadell, a Murcia o a Cartagena, posibles escapadas para esta familia algecirista en el exilio.

Manuel, lógicamente, espera volver al Nuevo Mirador, donde acudió por última vez para presenciar el Algeciras-Castellón de hace dos temporadas.