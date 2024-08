Manín y Coch ofrecen experiencia para el gol y la defensa del Algeciras

Algeciras/Los nuevos delantero centro del Algeciras CF, Luis Gonzaga "Manín", y central, Aleix Coch, reúnen experiencia para garantizar goles y defensa en el grupo II de Primera Federación. La dirección deportiva albirroja presentó a ambos jugadores, llamados a contar desde un principio en el once titular que empieza a conformar Fran Justo, el también nuevo entrenador, que habló con los dos en el proceso de su incorporación a la plantilla de la temporada 2024-2025.

Jordi Figueras, uno de los miembros de la dirección deportiva algecirista, definió a Coch como "un jugador contrastado. Va a aportar ese grado de experiencia, ese poso que se tiene que tener en la defensa para ser el líder que toda defensa necesita en un equipo. Estamos muy contentos de que haya elegido venir aquí. Desde el primer momento mostró un interés grande de poder hacer cosas grandes con ambición, que es la que hemos mostrado nosotros".

El jugador se muestra contento de su primer mes en las filas del Algeciras y en la ciudad. "Es la primera vez que estoy aquí en el sur y creo que el carácter también de su gente hace que te integres muy rápido y te sientas muy a gusto", declaró. Asumió su experiencia como un valor: "La gente como yo, que ya tenemos varios años en esto del fútbol y las hemos visto de todos los colores, en este caso es un grado. Hay que intentar solventar cualquier situación de la mejor manera posible y aportar ese granito de arena, ese granito de experiencia para que el equipo mejore".

No se siente titular indiscutible, aunque reconoció ante los medios de comunicación que para su fichaje le atrajo el interés. Bastaron "un par de llamadas y te das cuenta de un poco, pues, el peso que puedes llegar a tener en la plantilla. Creo que cualquier jugador que de primeras ya se siente importante solo con una simple llamada, pues hace que la balanza se decante muy rápido".

"Manín", el nuevo ariete, fue presentado por Figueras como un delantero de área, con gran juego aéreo. "Es un jugador con gol que al final es muy importante tenerlo en los equipos. En este caso estuvo con Fran (Justo) también en años anteriores y fue importante para él tomar esa decisión. Lo pensó poco", confesó.

El jerezano, que el año pasado en el Arenteiro, no dispuso de todos los minutos que hubiera deseado, quiere seguir en la buena proyección que ya mostró en el club gallego. "Como cualquier jugador, tratar de ser importante. Tengo 24 años, creo que estoy en un buen momento para dar este salto un poquito más en mi carrera, ir dando saltos y, sin duda, pues con toda la ambición y con toda la confianza de buscar minutos, buscar goles e intentar hacer un gran año. Y sí, a Fran ya lo conocía, sé lo que me puede llegar a pedir. Mi objetivo es estar en área para hacer goles, que es por lo que he venido".

El hecho de volver a encontrarse con el entrenador orensano puso más fácil su llegada al club de La Menacha. "Siempre es un poco más sencillo cuando ya te conocen de antes. Bueno, la adaptación está siendo fácil, estoy contento y hace que todo eso sume para que el rendimiento en el campo sea el óptimo", declaró.