Justo, entrenador del Algeciras: "Invictos tenemos que estar a partir del 25 de agosto"

Algeciras/La pretemporada del Algeciras CF está avanzando con buenos resultados, entre empates y victorias, frente a rivales de diferente perfil. El nuevo entrenador, Fran Justo, restó importancia sobre la condición de invicto de su equipo tras ganar por un tanto a cero al Atlético Sanluqueño, rival de su misma liga en el grupo II de Primera Federación, en el cuarto partido de preparación .

Antes había logrado un empate a cero frente al Al Jazira, en el primer encuentro de los disputados, seguido de la victoria frente al Antoniano (Segunda Federación) por 2-1, y el empate a uno con la UD Almería (Segunda División).

"Cuando hay que estar invictos es a partir del 25 de agosto. Siempre, a todo equipo le gusta más ganar que no ganar, pero el resultado no tiene trascendencia más allá de la pura cuantitativa y de sentir si has ganado o no, al terminar el partido. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para intentar estar muchas jornadas invictos en la categoría, que ya vimos en Sanlúcar que va a ser muy difícil", declaró.

El orensano también puso en duda que la conclusión de las pruebas va a ser la alineación albirroja frente al Ceuta, allá por el día 17 de agosto en el Nuevo Mirador, en la disputa del Trofeo Virgen de la Palma. "Creo que tenemos la suerte de tener una plantilla muy equilibrada. Creo que ha hecho un grandísimo trabajo la dirección deportiva, que nos ha dotado de muchos futbolistas que pueden jugar muchos de ellos. Te mentiría si te dijese que sé quién va a jugar en Alcoy el día 25 o quién va a jugar con el Ceuta. Al final también tenemos muchos ingredientes diferentes, y vamos a tener también en cuenta el contexto del partido al que nos enfrentemos", señaló.

Justo busca que el Algeciras tenga una personalidad propia, muy identificable para la afición y los adversarios. "Tenemos que conseguir una idiosincracia, un modelo de juego propio, un equipo reconocible, que todo el mundo al ver al Algeciras vea patrones comunes con los matices que te va a demandar el rival cada semana".

No es oro todo lo que reluce, aunque las impresiones generales sean buenas. Como todo equipo en esta fase de entrenamientos se notan carencias que reconoce el propio técnico. "Cada prueba es un contexto diferente, también la pretemporada hay que fiarse de ella lo que se ha de fiar. Al final es preparación, acumular minutos y empezar a funcionar como grupo y como equipo. Y nunca sabes cómo están los temas de carga, los temas de gente, de un equipo y de otro. Nos vino bien jugar contra el Sanluqueño, un rival de nuestra liga en su estadio, empezar ya a notar esa sensación de lo que es jugar fuera de casa. Seguro que podemos sacar conclusiones del primer tiempo, de cosas que mejorarán, muchas", resumió.

El secreto está en la posición en la que se sitúen los once jugadores en el campo, según el entrenador gallego. "No es sencillo, creo que hay que saber interpretar los estímulos de presión y los momentos. Más o menos los chicos lo hicieron bien, y a partir de ahí se generan todas las situaciones. Jugamos en campo contrario. Obviamente es un buen equipo (el Atlético Sanluqueño), que hacen bien las cosas, que tuvieron su situación para Lucho, para poder hacer gol. Pero también es verdad que nosotros también tuvimos las nuestras para poder hacer el segundo, para poder matar la mitad de la contra", analizó.