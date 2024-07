El Algeciras gana 2-1 un 'entrenamiento' contra el Antoniano

Algeciras/El Algeciras CF logró derrotar 2-1 en Arcos al Atlético Antoniano, equipo de Segunda Federación, en un 'entrenamiento informal' que era el segundo choque de pretemporada de los de Fran Justo. La muestra sirvió para despuntar algunas preguntas que se está haciendo el nuevo entrenador, y también algunas respuestas que empiezan a ofrecerle los jugadores de su plantilla. Quiénes serán los centrales está por ver.

La primera cuestión que se quiso plantear el orensano es si su equipo puede jugar sin contar con Eric Montes en el campo. Todo es posible si la necesidad se impone, y la futura temporada exigirá soluciones ante ausencias importantes, pero la diferencia es abismal si está o no el motor. Aporta criterio en la salida de balón y cuando toca robarle la posesión al contrario. Es una garantía.

En esa línea central arrancaron desde el inicio del 'partidillo' disputado en Arcos el capitán algecireño y algecirista, Iván Turrillo, y el canario Javi Alonso. Al primero nunca es necesario presentarlo, a estas alturas, y el segundo empieza a ser una referencia necesaria en esa importante zona del campo. Es toda una cuestión a resolver.

En la cita arcense hubo goles, tres en total, a diferencia de lo ocurrido en el partido -si, partido- jugado en el Banús Football Centre contra el Al Jazira de Abu Dhabi, pero lo goles tienen una importancia relativa en estos momentos de preparación. Los marcaron para los albirrojos Manín, culminando jugada construída y desarrollada en las botas de Álvaro Leiva, y Éric Montes, terminando para bien un inteligente y buen pase de Javi Cueto, que jugó en el 'Antonio Gallardo', lo que no ocurrió en Marbella.

Cada jugador empieza a coger un sitio, aunque es muy pronto para definir el once titular que saldrá frente al Alcoyano en la primera jornada de la nueva liga 2024-2025. Llamó la atención en Arcos, una vez más, la presencia de Curro, el jugador canterano que está disfrutando inicialmente de la confianza del nuevo entrenador. Puede ser engañoso si se atienden los antecedentes de otras pretemporadas sobre si tendrá o no sitio entre los preferidos de Justo, pero el futbolista algecireño volvió a demostrar criterio y seguridad, dos valores importantes para cualquier central.

El Atlético Antoniano no fue el Al Jazira. Un equipo de Segunda Federación con muchas carencias no se puede comparar con otro que juega a muy distinta velocidad y con mayor peligro. El problema del Algeciras CF en Arcos fue no contagiarse del rival, cosa que ocurrió por momentos, a diferencia de su partido con el "Orgullo de Abu Dhabi", que exigió atención a la hora de la salida de balón y construcción del juego. Eso sí, el Algeciras que está ordenando Fran Justo empieza a mostrar virtudes de equipo sólido, de cemento, como suele decir el nuevo técnico. Otra cosa es generar peligro, que eso también está por ver pese a los dos goles logrados en Arcos.