José Juan Romero: "Es un error pensar que debemos estar arriba"

José Juan Romero, el técnico del Ceuta, entiende que "la diferencia estuvo en las áreas" en la derrota que su equipo sufrió en el Nuevo Mirador de Algeciras. El entrenador afeó el incidente de la recta final entre ambos banquillos y cree que el árbitro se equivocó al expulsar a Aisar.

“Fue un partido que habrá que ver y analizar muchas cosas, pero el resumen es que ellos en tres ocasiones de gol hacen dos, una de ellas es una falta que es un golazo. Y nosotros no hemnos hecho ninguno. La diferencia ha estado en las áreas y por eso la diferencia del resultado. Y la victoria ha sido del Algeciras", resumió el preparador de los caballas.

Sobre el incidente entre ambos banquillos, Romero contestó: "Solo decir que el fútbol son trayectorias y uno es responsable de lo que tiene detrás y yo me hago responsable de lo que yo tengo detrás. A partir de ahí, el comportamiento tienen que explicarlo ellos. Alguien ha estado más pendiente de nuestro banquillo, podría entrar en detalles pero no lo voy a hacer porque lo que ocurre en el campo me gusta que se quede en el terreno de juego. Hay que tener cuidado con los comportamientos en un partido que no ha habido nada y entre los jugadores tampoco. Debemos saber comportarnos, saber estar y saber respetar a los futbolistas. No hay que desviar situaciones que pasan”, manifestó.

Sobre la actuación del colegiado, José Juan opinó: "El árbitro solo se ha equivocado con la expulsión de Aisar pues solo estaba hablando con Paco Esteban y esa tarjeta sobraba. Entre los dos no estaba pasando nada. Insisto, los que debemos tener la cabeza más fría somos los que no estamos jugando. Ellos han sido los justos vencedores, felicitarlos y nos vemos en la vuelta”, zanjó toda polémica.

"No me deja contento, pero no era para perder, como mucho un empate", retomó Romero su análisis de lo sucedido en el campo. "Tuvimos varias ocasiones nosotros en el segundo tiempo y ellos una. El que tuviese el acierto primero iba a ser muy importante. A mí me gusta ver otras cosas de mi equipo, trabajamos para hacer muchas más cosas y no estamos haciéndolo en los últimos partidos. Necesitamos poner todos más, pensaré en lo que me equivoqué pero debemos mirarnos todos para ser mejor equipos y saber reaccionar. En los últimos tiempo ha habido mucha azucar y esto sube la tensión”, criticó.

“Uno de los principales errores es pensar que debemos estar arriba y ganar todos los partidos. El ADN es crecer cada año más”, finalizó.