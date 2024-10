Fran Justo: "Nos sentíamos muy en deuda con la afición, le debíamos esta victoria"

Algeciras/Fran Justo, el entrenador del AlgecirasCF, dedicó a la afición la primera victoria de la temporada en casa, la conseguida ante el Ceuta en el Derbi del Estrecho. "Nos sentíamos muy en deuda con nuestra gente, se lo debíamos", aceptó el gallego, orgulloso por la entereza de su vestuario: "Mentalmente el equipo fue de hierro".

Justo entiende quel el Algeciras cuajó un partido completo en líneas generales: "Antes de adelantarnos Iker tiene una parada muy buena y en el segundo tiempo creo que el equipo manejó los tiempos y los ritmos, encontramos ese segundo gol, con la sensación de que pudimos encontrar el tercero. Ellos nos apretaron, se fueron arriba con todo y tuvieron situaciones en las que pudieron marcar, pero los chicos hicieron un buen trabajo", resumió.

"Es muy importante ganar delante de nuestra gente, se lo debíamos. Tenemos que pedir disculpas y perdón por haberles hecho esperar tanto, nos sentíamos muy en deuda con la afición", reconoció. "A nivel de energía, de competitividad, el equipo ha devuelto una victoria de estas que nos transmiten tranquilidad para seguir trabajando, pero insisto en que esto no ha hecho más que empezar", manifestó Justo.

"Nuestro trabajo es el que equipo vaya creciendo. No creo que hiciéramos un partido mucho mejor que el día del Hércules, al final lo que pasa es que mantienes la ventaja y consigues hacer el segundo sin que ellos te hagan dos goles", opinó. "Si eres capaz de generar, lo normal es que aparezcan las victorias. Desde Intercity creo que vamos interpretando lo que nos sucedía, nos vamos conociendo todos en competición, los fichajes, se van generando sinergias, vamos conociendo el grupo... Tenemos que seguir construyendo a partir de lo que te va sucediendo", reflexionó.

Sobre el incidente final entre los banquillos, Justo dio su opinión: "La gente vio lo que sucedió. Yo a la gente de mi banquillo la vi en su área técnica, pero no voy a gastar un segundo de energía en hablar en ese tipo de situación que ni me gusta ni me interesa", zanjó.

Justo insiste en su filosofía de relativar los resultados: "Esto es fútbol, es un proceso, un día te toca ganar y otro día te toca perder. En el corto plazo la gente te evalúa por los resultados pero la intención de los que estamos aquí es que nos evalúen el día que nos vayamos y durante el camino ilusionar a la gente y ayudar al Algeciras", afirmó. "Los detalles nos ayudaron probablemente, pero tenemos que estar estables. Hoy somos igual de malísimos que la semana pasada o igual de trabajadores o igual de buenos".

¿Y ahora? "A descansar, a disfrutar un poco y a pensar en Madrid. Habrá que meter el cuchillo porque no nos pueden hacer las ocasiones que nos hicieron ganando 2-0, pero emocionalmente se vio al equipo estable y dio ejemplo de como afrontar una situación complicada".