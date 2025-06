Javier Vázquez promete intensidad en su presentación como nuevo entrenador del Algeciras CF

Algeciras/El Algeciras CF de la temporada 2025-2026 en Primera Federación será un equipo valiente, intenso y vertical que buscará el mayor control de balón. Así pueden resumirse el diseño de conjunto que se trazó Javier Vázquez en su presentación como nuevo entrenador albirrojo. El técnico madrileño y el director deportivo, Jordi Figueras, demostraron que en poco tiempo han logrado una complicidad muy necesaria para construir y hacer funcionar el equipo de la próxima competición.

Vázquez, que llega tras ascender al Talavera a Primera RFEF, viene "preparado para todo", sabiendo que el Algeciras es un club en crecimiento que sirve de escaparate a muchos jugadores que encuentran otros destinos después de su paso. "Todos los clubes tienen sus cosas buenas y malas. En este caso, hasta el momento, pues todo lo que he visto ha sido bueno, así que luego ya iremos viendo durante el año, pero bueno, hasta el momento la verdad es que todo espectacular", declaró.

"Estoy aquí para ayudar en lo que haga falta en cualquier área del club, echar una mano. Concibo mi rol como un rol que viene aquí a ayudar al club a crecer un poco más, a seguir en la línea en la que al final acabaron la temporada pasada, en la línea en la que Jordi quiere que el club siga y en ese sentido, pues con muchas ganas, al final una ambición muy grande, buena, sana de seguir creciendo y en este caso Algeciras creo que es el vehículo perfecto para mí", añadió.

El nuevo entrenador ya ha conversado con los ocho jugadores cuya participación en la plantilla está confirmada. Descubrió que el reciente fichaje del delantero Jorge Rastrojo se habló entre él y el director deportivo algecirista "casi desde la primera conversación". En cuanto a los jugadores de la pasada temporada que están pendientes de renovar, como son los casos de Aleix Coch, Arnau Gaixas, Dani Merchán, Diego Esteban, Pablo Larrea y Rodrigo Escudero, Vázquez expresó su deseo de que sigan ligados a la disciplina algecirista, "pero entenderemos también esa parte que puede que por el año que han hecho y por el escaparate que es el Algeciras, les lleve a otro perfil de equipos".

Estilo de juego

En palabras del nuevo entrenador del Algeciras CF 2025-2026 será un equipo valiente, que realmente sea un equipo imprevisible en fase ofensiva, con capacidad para progresar en el juego de diferentes maneras y crear muchas ocasiones de juego en cada partido. La valentía también definirá al equipo a nivel defensivo, que intentará recuperar el balón con una presión alta.

"Seremos un equipo de transiciones, muy intenso, muy competitivo, aguerrido en el buen sentido, y eso es una de las cosas que debe ocurrir por encima de poder estar mejor o peor, que al final el entrenador toma decisiones y acierta o no, y que los jugadores aciertan a veces cuando aplican las instrucciones del técnico, o no, pero la actitud depende cien por cien de cada uno, y ahí no puede haber tu tía", precisó.

Vázquez, que se reconoció como un técnico intenso y preguntado por el algecireño Iván Turrillo como gran referencia local, compartió su firme creencia "en el sentimiento de pertenencia". Ya trabajó como jugador en la provincia de Cádiz, concretamente en el Racing Portuense, y solo conocía hasta ahora Algeciras de paso.