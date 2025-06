El nuevo entrenador del Algeciras ve más estabilidad en su equipo que en Talavera

Algeciras/Javi Vázquez, que este viernes será presentado como nuevo entrenador del Algeciras CF, ha reconocido que el club de La Menacha le ha abierto una nueva ventana tras su renuncia a seguir en el equipo castellano-manchego, conjunto con el que logró hace semanas el ascenso a Primera Federación. "El Algeciras me ha permitido volver a ver la luz, sentir la alegría", ha declarado en una entrevista concedida a la emisora de la cadena Ser en Talavera.

El técnico madrileño destaca que le atrajo la estabilidad que observa en el club y que también le decidió sentirse valorado, en lo personal y en lo profesional. "Cuando alguien te dice que te quiere y te demuestra que te valora, eso te decide. Y es lo que ocurría entre la afición del Talavera y yo, pero no con la otra parte", señala en alusión a la directiva de su ya ex club.

Vázquez subraya que no le decide el dinero cuando acepta propuestas profesionales. "Por dinero no ha sido [mi marcha]", sentencia. "Con la propuesta que recibí siete días más tarde del ascenso y otro nivel de confianza hubiese aceptado continuar en Talavera", añade.

Vázquez manifiesta que fue la incertidumbre que actualmente genera la propiedad del club castellano-manchego la que terminó rompiendo su relación deportiva: "Prefiero ver estabilidad, ver que el club sabe qué es lo que piensa para el futuro. Nada de eso existe a día de hoy en Talavera".

El técnico reconoce estar pasando por días agitados emocionalmente y cierta tristeza, "que me deja un poso de nostalgia". "He vivido bien en Talavera y he tenido cerca mi casa en Madrid. Eso me ha permitido compartir más tiempo con mi familia y mis amigos", reflexiona.