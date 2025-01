Iván Ania renueva con el Córdoba hasta 2026: "Me siento querido y respaldado"

Algeciras/Iván Ania echa raíces en el Córdoba CF. El entrenador que dirigió al Algeciras CF en sus dos primeras temporadas en la Primera Federación (2021/22-2022/23) acaba de renovar con el club de El Arcángel hasta el 30 de junio de 2026. El técnico asturiano, que ascendió a los blanquiverdes a Segunda División y tiene al equipo en la 13ª posición, se compromete por un curso más con un proyecto en el que ha cuajado: "Me siento querido y respaldado", confesó tras estampar su nuevo contrato.

El fútbol cambia de un día para otro (y más en una competición profesional como la Liga Hypermotion), pero la declaración de intenciones del Córdoba y de Ania ha sido firme. Las dos partes quieren seguir de la mano. Cerrar la renovación de Iván Ania era una de esas tareas importantes que el Córdoba CF afrontaba en esta segunda parte de la temporada. El club ha querido acelerar en las negociaciones con el agente del entrenador asturiano para consolidar su proyecto con un movimiento estratégico que garantiza la estabilidad.

En temporada y media en el Córdoba CF, Iván Ania ha completado ya 66 partidos oficiales con la entidad blanquiverde, con un balance de 34 victorias, 16 empates y 16 derrotas. El asturiano ha dotado además de un estilo propio a su equipo y ha conseguido enganchar a la afición blanquiverde, que no tardó en identificarse con el fútbol valiente y ofensivo por el que apuesta el entrenador nacido en Oviedo.

Iván Ania llegó al banquillo del Córdoba CF en el verano de 2023, tras su salida del Nuevo Mirador, para afrontar la segunda temporada del club en Primera Federación. El técnico asturiano tuvo que lidiar con las dudas que existían después del chasco que supuso la caída del equipo en su primer intento de retorno al fútbol profesional. Sin embargo, a base de trabajo y formando un bloque sólido en el vestuario, Ania condujo al Córdoba al ascenso a Segunda División con ambición y solvencia.

"Cuando eres feliz en un sitio, no hay que mirar a otro lado. Me siento muy querido y respaldado. Ha habido momentos duros pero siempre he tenido su apoyo y su aliento y estoy agradecido por ello. El paso que hoy he dado es algo de lo que me sentiré orgulloso siempre. Estoy tomando la decisión correcta y la ilusión que tengo es la de crecer con el club", manifestó el técnico.

El acuerdo sellado el pasado martes fue fruto de conversaciones desde hace meses, como desveló el asturiano. "Llevábamos un tiempo largo hablando, desde hacía meses. Yo soy de los que piensa que no hace falta tener un papel firmado para tener un vínculo con el club. La palabra está por encima de lo firmado. Los dos buscábamos lo mismo, queríamos continuar juntos y de ahí que el acuerdo haya sido relativamente sencillo", explicó.

Ania no dudó en señalar que es "feliz en el Córdoba CF", donde se siente "muy querido". "Creo que este es un proyecto en crecimiento y ambicioso, y espero algún día poder celebrar el ascenso a Primera División en Las Tendillas", añadió con ambición el asturiano.

Satisfecho por atar al técnico que ha devuelto al equipo al fútbol profesional se mostró también Antonio Fernández Monterrubio, que desveló que "la primera vez que hablamos Iván y yo de la renovación fue después de un partido perdido fuera de casa, de manera bastante dolorosa". "El buen trabajo de Iván es obvio y ambas partes tenemos una sintonía que nos permite trabajar como un equipo. Hay confianza y eso es importante. Me hubiese gustado haber firmado la renovación antes, pero por situaciones de mercado esto se ha retrasado más de lo que nos hubiese gustado. El entrenador es una pieza clave del proyecto. Estamos muy cómodos y cuando tengamos que volver a sentarnos para hablar de renovación, será muy fácil como en esta ocasión", aseguró el consejero delegado.

Iván Ania confirmó que su renovación conlleva la continuidad de su cuerpo técnico, del que es cabeza visible, pero que ha sido tan importante en los éxitos conseguidos como el preparador asturiano. A ellos se sumó recientemente Manuel Núñez, del que Ania explicó que llega para "hacer la labor que estaba haciendo José Antonio Romero, que es analizar al rival durante la semana y el día de partido estar en la grada para mandar información al banquillo y a los jugadores en el descanso". "Si necesitamos incorporar a alguna persona más, se podría plantear, pero ahora mismo hay un staff muy grande", añadió.