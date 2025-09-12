El horario del Algeciras - Real Murcia en el Nuevo Mirador: el domingo 28 de septiembre a las 18:15

El Algeciras CF recibirá al Real Murcia en el Nuevo Mirador el domingo 28 de septiembre a las 18:15 horas en la quinta jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la quinta fecha de la temporada. Los rojiblancos, que disputarán la cuarta jornada en casa ante el Sabadell el sábado 20 a las 16:15, repetirán ante su hinchada la semana siguiente, aunque esta vez lo harán el domingo en el penúltimo encuentro de la jornada. Antes de estas dos citas, los de Javi Vázquez tienen este viernes (19:15) el compromiso con el Hércules CF en el Rico Pérez de Alicante.

La quinta jornada del grupo II de la Primera Federación no tendrá partidos en la franja del viernes. El balón echará a rodar el sábado 27 con cuatro enfrentamientos: el Juventud Torremolinos-Antequera (16:15), el Sabadell-Villarreal B (18:30), el Marbella-Betis Deportivo (21:00) y el Nàstic de Tarragona-Eldense (21:00). El resto de los compromisos se pondrán en liza el domingo 28 con el Sevilla Atlético-Tarazona (12:00), el Sanluqueño-Cartagena (12:00), el Teruel-Europa (12:00), el Hércules-Alcorcón (16:00), el Algeciras-Real Murcia (18:15) y el Atlético Madrileño-Ibiza (20:30).