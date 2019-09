Un día no basta para reconocer todo lo que Bernardo Martín Godoy ha hecho por el Algeciras Club de Fútbol, pero al menos sirvió para reunir al histórico expresidente albirrojo con muchos de sus seres queridos en el corazón del estadio Nuevo Mirador, un corazón que en buena parte siendo latiendo gracias a Bernardo. Baby, Ocaña, Villa, Ventura, Yiyi... decenas de rostros conocidos, jugadores en activo y otros no tan activos, pero todos futbolistas para siempre, acudieron a la llamada de los veteranos del Algeciras y la UD Pastores para rendir homenaje a una de las figuras claves del fútbol algecireño.

Julio Cabello y Paco Díaz orquestaron un sencillo acto pero enorme en lo emotivo, como ya ocurrió con el homenaje a José Luis Montes o a Gabriel Navarro Baby. Los veteranos contaron con la colaboración plena del Algeciras CF, con su actual presidente a la cabeza, Ricardo Alfonso Álvarez, y del Ayuntamiento, con Javier Rodríguez Ros también presente. Bernardo llegó puntual a La Menacha y departió con todo el que se iba acercando a las puertas del Nuevo Mirador. Cuántos recuerdos apilados entre esos muros. Allí estaba de las primeros Baby.

Arropado por su familia, el exdirigente de El Rinconcillo accedió al césped en el que tantas y tantas horas batalló desde los despachos. Y comenzaron a salir los peloteros, los que iban vestidos de rojiblanco y los que iban de amarillo y azul, varias generaciones mezcladas y unidas por Bernardo: Félix, Pedrito, los hermanos Adrián y Julio Cabello, Ventura, Tamarit, Rafa, Pepito...

Baby, Villa, Ocaña, Yiyi... muchas caras conocidas acuden a la llamada de Cabello y Paco Díaz

El que fuera presidente durante doce temporadas, el último hombre que consiguió llevar por última vez al club a Segunda división recibió una serie de obsequios por parte de sus amigos. Visiblemente muy emocionado, Bernardo Martín agradeció el acto: "Los veteranos han tenido un gran detalle que no lo voy a olvidar en la vida", aseguró. "Se me pasan tantas cosas por la cabeza... Lo más importante es dar mi agradecimiento a todos, en especial a mi familia, que sufrió mucho el tiempo que estuve de presidente, y a los aficionados, compañeros y futbolistas que me aguantaron durante tanto tiempo", expresó.

Bernardo, que echó de menos a algunos compañeros de directiva y así lo confesó con su habitual honestidad, se mostró "muy contento" porque "no todos los días se hacen homenajes así y espero que en Algeciras más personas sean reconocidas".

Ricardo Alfonso Álvarez entiende que Bernardo Martín "es imagen del club, un presidente en el que mirarse para imitarlo". "Tenemos que agradecerle y tenerlo con nosotros siempre, de hecho sigue colaborando", resaltó el mandatario albirrojo. "Todo lo que hagamos por Bernardo es poco", insistió Álvarez.

Desde la parcela municipal, Javier Ros alabó a Bernardo como "una insignia, una seña de identidad del Algeciras CF y de la ciudad". "Tenemos mucho que agradecer, Bernardo ha sufrido muchísimo como presidente y su familia ha sacrificado mucho, cogió el equipo cuando nadie quería y con mucho trabajollegó a meterlo en Segunda A", ensalzó.

Tras el preceptivo saque de honor, los combinados de Algeciras y Pastores jugaron dos tiempos, bajo un calor importante, con muchos cambios y jugadores que vistieron los dos colores. Ganaron los del Pastores por 5-1 aunque los propios protagonistas dejaron el marcador en anécdota. El homenaje se trasladó a los bajos del estadio donde todos los camaradas compartieron un agradable almuerzo y revivieron viejas historias. Qué tiempos aquellos.