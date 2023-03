La espinita clavada de Germán Crespo con el Algeciras

El fútbol ha sonreído en los últimos años a Germán Crespo con el Córdoba CF, pero el técnico también sabe lo que supone digerir lo más amargo de este bendito deporte. Uno de esos momentos duros lo vivió el entrenador en el Nuevo Mirador cuando a los mandos del histórico Real Jaén perdió la posibilidad de ascender a la desaparecida Segunda B tras caer en una eliminatoria contra el Algeciras CF. Aquello ocurrió en junio de 2019 y, sin duda, marcó el destino de los albirrojos (que gracias a ese salto de categoría están hoy vivos y en Primera Federación) y del preparador granadino (que recaló en la cantera cordobesista tras pasar por el Lincoln de Gibraltar).

El caprichoso fútbol ha querido que este próximo domingo Crespo y el Algeciras vayan a reencontrarse con urgencias: los de casa, en puestos de descenso y necesitados de puntos como el comer; y los blanquiverdes, con las alarmas encendidas tras haber salido de la zona de playoff en la que llevan toda la temporada. Esta vez no es una eliminatoria, pero podría tener consecuencias similares para el perdedor.

El Algeciras CF y Germán Crespo cruzaron sus caminos en el mes de junio de 2019 con motivo de la segunda eliminatoria de las tres que había que superar para ascender a la Segunda B de entonces. Aquel Algeciras entrenador desde enero por Emilio Fajardo con la inestimable ayuda de Miguel Ángel Berlanga se había clasificado in extremis y contra todo pronóstico para luchar por el ascenso.

La épica vino para instaurarse en el Nuevo Mirador y el Algeciras apeó en la primera eliminatoria al L'Hospitalet, el primero de los gallitos que le tocó en el bombo hasta alcanzar un apoteósico final en Socuéllamos.

Pero antes, el Algeciras tuvo que lidiar con el Real Jaén de Germán Crespo, un campeón de grupo que había hecho 101 puntos en 42 partidos, pero que acabó en un mar de lágrimas en La Nueva Victoria tras ver como el Racing de Ferrol se llevaba el premio gordo de subir por la vía rápida.

Lo que ocurrió el 9 de junio de 2019 en un estadio con casi seis mil almas ya forma parte de la historia reciente del algecirismo. Aquel día, el meta Jesús Romero se vistió de santo y paró un penalti decisivo para un conjunto albirrojo que venció en el minuto 88 con un tanto de su capitán Iván Turrillo, desde los once metros. Un fragmento de la crónica de este diario decía así: "El Real Jaén todavía debe preguntarse cómo es posible que no marcase en el Nuevo Mirador porque tuvo oportunidades de todos los colores. La única respuesta posible pasa por ese espíritu irreductible que ha creado el Algeciras y que tiene su máximo exponente en Romero. Qué difícil es echarle la pata a este equipo, a este grupo de jugadores que ha alcanzado una credibilidad desbordante. El rival albirrojo, el campeón del otro grupo andaluz, un auténtico plantillón nombre por nombre que ha hecho 101 puntos, hizo casi todo bien durante muchos minutos. Casi todo, menos marcar. El que perdona lo paga y el conjunto de la ciudad del Santo Reino lo pudo pagar aún más caro en los fogonazos finales".

Crespo no daba crédito al 1-0 pero mantenía la confianza en su Jaén. "Es increíble que nos vayamos sin marcar de Algeciras", dijo tras la ida. Antes del encuentro de vuelta, las declaraciones del granadino terminaron por alimentar la caldera del vestuario del Nuevo Mirador. "El Algeciras sabe que lo pasó mal allí", afirmó. "Su cuerpo técnico no fue ejemplar", dijo Crespo, que aseguró que Berlanga faltó a sus jugadores y que no regaron su mitad del campo.

Lo que pasó el 16 de junio en Jaén también es historia en rojo y blanco con un 0-2 que abrochó el pase a la gran final por el ascenso. "¡Qué partido del Algeciras! Un encuentro de equipo grande, con mando, sin fisuras, con recursos en las dos áreas y completamente ausente de unas 9.000 gargantas en contra que quedaron mudas y solapadas por ese bravo medio millar de aficionados algeciristas que fueron a Jaén a ganar y que habrían ido al mismísimo corazón del Hades". El golazo de falta de Pablo Ganet sentenció una eliminatoria redondeada por Juanjo.

Este domingo, la película es muy distinta porque el Algeciras lucha por salvar el pellejo y el Córdoba, por meterse entre los cinco mejores, aunque ambos comparten una mala dinámica en la segunda vuelta. Además, las dos instituciones tienen detrás sendas aficiones que aprietan y exigen resultados.