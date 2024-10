El Derbi del Estrecho, como un salvavidas

Algeciras/El Algeciras CF tiene en el horizonte el Derbi del Estrecho, un partido especial al que los albirrojos pueden agarrarse como a un salvavidas para salir a flote de la situación que atraviesan. El equipo de Fran Justo necesita reaccionar en casa y la oportunidad del próximo sábado (19:30) es inmejorable. El Algeciras no puede permitirse otra decepción en el Nuevo Mirador ante una afición que no ve ganar un partido oficial a su equipo in situ desde mayo.

La clasificación todavía ni aprieta ni ahoga porque el Algeciras se mantiene en el puesto 16 con siete puntos, a tiro de victoria del noveno clasificado, sin embargo el cúmulo de resultados y sensaciones no se están traduciendo en puntos. El cuadro del Mirador solo ha sido capaz de lograr una victoria en ocho jornadas y su rendimiento como local es pobre, muy pobre. De hecho, está entre los peores del grupo en ese apartado con dos puntos de doce. Fran Justo se acerca a ese baremo de los diez primeros partidos, un cuarto de la temporada, un plazo que ya da indicios suficientes para intuir a qué puede aspirar un equipo.

Los algeciristas han competido en todas las jornadas con la excepción del primer tiempo contra el Marbella, pero cuando los partidos han estado en ese equilibrio de fuerzas, la balanza tiende a decantarse para el lado contrario. La mayoría de las veces se tratan de detalles: esa ocasión clara fallada, ese penalti que se va al limbo, ese despiste en la marca... concesiones que se están traduciendo en oportunidades muy claras para el contrario. Fran Justo lo sabe y lo tiene detectado desde el principio, pero no consigue atajar el problema.

El sábado será un test de nivel para el Algeciras. El Derbi del Estrecho es lo más parecido a un duelo de rivalidad real que pueden vivir los albirrojos en ausencia del Clásico del Campo de Gibraltar contra la Balona, el único partido que lo eclipsa todo. Enfrentarse al Ceuta siempre ha tenido atractivo en las dos orillas, siempre ha conllevado reencuentros y un pique sano entre las dos aficiones. El gran momento social y deportivo que vive el Ceuta se presta también a un mayor desplazamiento de seguidores de caballas. Tan solo los pésimos horarios que viene fijando la RFEF para la categoría impedirá que uno de los fondos del Nuevo Mirador esté copado por caballas.

El Derbi del Estrecho, como se ha mencionado antes, puede ser una tabla de salvación para el Algeciras. Una victoria cura todos los males y en este caso reportaría tres puntos y un gran chute de tranquilidad en el entorno. Sin embargo, el partido también tiene su filo envenenado porque una nueva derrota pondría a los albirrojos en una situación muy delicada y dentro de una inercia preocupante tras dos oportunidades en casa. Y como hay que ponerse en todos los escenarios también cabe la posibilidad de un empate que seguramente no contentaría a ninguno de los dos.

Curiosamente la única alegría algecirista en La Menacha desde la última victoria liguera ocurrió ante el Ceuta en el Trofeo Virgen de La Palma de este verano, cuando un gol de Escudero permitió a los locales levantar su torneo. Pero la realidad es que aquel partido no daba puntos y puntos es lo que necesita este proyecto para mantener viva la caldera de la ilusión.

El Ceuta desembarcará en Algeciras enrabietado por su última derrota en el Murube, la primera en casa de la temporada. Los norteafricanos cuentan con 12 puntos, pero se cayeron de los puestos de privilegio tras perder ante el Intercity. Eso sí, están a solo tres puntos del liderato del Real Murcia. José Juan Romero no podrá contar con el goleador Rodri Ríos, que vio la roja directa por una fea entrada.

El Algeciras ha recordado este lunes el precio de las entradas para el partido del sábado, gratis para los abonados como es habitual desde que desaparecieron los días del club. Las localidades cuestan 20 euros en fondos, 35 euros en preferencia y 40 euros en tribuna. El precio para el sector visitante es de 20 euros.