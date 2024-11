El Algeciras, en constante recomposición: ahora el lateral izquierdo

Algeciras/El Algeciras CF se ha acostumbrado a saltar obstáculos. No hay una semana en la que los albirrojos tengan que hacer frente a algún contratiempo. Cuando no es una lesión, una sanción o ambas a la vez. Fran Justo ha empezado este martes los entrenamientos para el partido ante el Real Murcia el próximo sábado en el Nuevo Mirador (17:30), correspondiente a la 13ª jornada del grupo II de la Primera Federación. El entrenador parte la semana con dos hechos garantizados: la vuelta de Iván Turrillo y la baja por sanción de Dani Merchán. La cuestión es cómo resolverá el gallego el lateral izquierdo, contando que Tomás no llegue a tiempo para reaparecer.

Los del Nuevo Mirador conocerán este miércoles la sanción a Dani Merchán, expulsado el pasado sábado en el Nuevo Colombino por roja directa. El tinerfeño Clemente Manrique, que provocó la indignación generalizada del algecirismo por su arbitraje en la derrota ante el Recreativo, mostró la roja "por golpear con el brazo en el pecho de un contrario, sin estar en disputa del balón y haciendo uso de fuerza excesiva, teniendo que recibir asistencia el jugador adversario". En el mejor de los casos, será un partido, pero los algeciristas temen que el castigo pueda estar catalogado dentro del capítulo de agresiones, lo que elevaría la sanción. En la temporada 2022/23, el algecireño Tomás sufrió una expulsión de este tipo (ante el Celta B en Vigo) que se resolvió con cuatro encuentros de castigo.

Sin Merchán, las miradas se centran en el estado de Tomás Sánchez. El algecireño ultima su recuperación de la lesión que sufrió en el bíceps femoral en el partido ante el Hércules. El diagnóstico inicial hablaba de alrededor de un mes. El zurdo se ha perdido ya las cuatro últimas citas (Ceuta, Castilla, Fuenlabrada y Recreativo) y, si nada se tuerce, debe estar prácticamente a punto para volver. Sin embargo, podría ser precipitado para este sábado como titular en un encuentro que va a exigir lo máximo. Justo siempre se ha mostrado partidario de no forzar ni arriesgar en cuanto a la salud de sus jugadores. Una vez que Tomás tenga luz verde médica, será cuestión de él y de su entrenador.

¿Y si no están Merchán ni Tomás? ¿Quién cubre el lateral izquierdo? En Huelva, la solución de urgencia fue Rafa Roldán. El lateral diestro se acomodó en el otro costado y refrendó que se trata de uno de los futbolistas más polivalentes de la plantilla. Otra opción sería desplazarse a alguno de los centrales o, quizás algo más improbable, cambiar el dibujo a tres centrales con dos carrileros largos. Lo más lógico pasa por lo que ya ha ocurridon con Roldán como improvisado parche.

En cuanto al resto de la enfermería habrá que esperar a la actualización del estado del portero Lucho García, que sigue con su tratamiento conservador para la lesión del muslo, y a ver la evolución del resto de magullados que no deberían suponer un problema. Los albirrojos recuperan a su capitán Iván Turrillo tras un partido de sanción, un futbolista de carácter que había vuelto a sentirse importante en el once titular.

Enfermería en Murcia

Las lesiones no solo golpean al Algeciras. Su próximo rival, el Real Murcia, ha compartido este martes una actualización de la enfermería. Los servicios médicos han informado sobre el estado físico y de salud de los siguientes jugadores de la primera plantilla:

Raúl Alcaina: continúa su proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas. Evoluciona favorablemente encontrándose en el tramo final de readaptación.

Kenneth Soler: ha comenzado su readaptación y entrada paulatina con el trabajo de grupo. Evoluciona sin incidencias.

Jorge Yriarte: evolución favorable de su contusión muscular en vías de resolución. Evoluciona favorablemente encontrándose en el tramo final de recuperación y en breve iniciará readaptación al trabajo de grupo.

José Ángel Carrillo: sufrió durante la semana de trabajo una torsión de rodilla derecha. Tras realizarle las pruebas pertinentes comienza una fase de tratamiento conservador y su evolución marcará su vuelta al grupo.