Cuatro partidos de sanción al algecireño Tomás y uno al balono Yassin Fekir

Duro varapalo para el Algeciras CF. El Juez de Competición suplente de la Primera Federación, Marcos Galera López, ha sancionado con cuatro partidos al algecireño Tomás Sánchez al entender que cometió una agresión en la acción por la que fue expulsado el pasado domingo ante el Celta B en Vigo. El club del Nuevo Mirador presentó un recurso amparado en un vídeo, pero el organismo disciplinario ha desestimado la reclamación al considerar que no queda claro que no se llegase a producir la agresión tipificada por el acta arbitral de Pozueta Rodríguez. Este mismo Juez ha confirmado la sanción de un partido para el albinegro Yassin Fekir, expulsado en el triunfo de la Balona ante el Ceuta.

El Algeciras no solo va a perder a Tomás para el trascendental Clásico ante la Balona de este miércoles en el Nuevo Mirador (21:00). Los albirrojos se quedan sin su lateral izquierdo titular lo que resta de 2022 y algo más ya que el zurdo se perderá por el castigo los encuentros ante San Fernando, ante el Pontevedra y el primero del nuevo año, ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas. Tomás no podrá volver hasta la 19ª jornada ante el Linares en casa, prevista para mediados de enero de 2023.

Lo que a todas luces pareció una expulsión injusta se ha tornado en un duro castigo para el Algeciras y Tomás. El jugador vio la roja directa tras un enganchón con Raúl Blanco que fue alertado por un asistente del árbitro. Pozueta Rodríguez expulsó al algecireño y amonestó al celtiña. En el vídeo (que no es de la mejor calidad) no s llega a apreciar con claridad si Tomás golpea la cara del futbolista local. Bajo este mismo argumento se sustenta la decisión del Juez suplente de ceñirse a la "presunció de veracidad" del acta arbitral.

"En el vídeo aportados puede verse que hay un primer momento de la grabación, en la que se producen loshechos recogidos en el acta, y pese a que se advierte que el jugador expulsado tapa al jugador adversarioen una parte del lance, no se puede deducir lo que se recoge en el escrito de alegaciones, como es quesolo existió una pequeña disputa, sino que se aprecia todo lo contrario, ya que se ve como sujeta al jugador adversario con su brazo derecho y como con la otra mano la lanza hacia él, siendo por tantoplenamente compatible las imágenes con el contenido del acta", sostiene el Juez.

"Por lo tanto, de la prueba videográfica presentada, no puede deducirse, la existencia de un error objetivo, notorio e indiscutible para la opinión de cualquier observador al que se sometiera la jugada en cuestión, única posibilidad de quebrar la presunción de veracidad. En definitiva, de la prueba aportada no seacredita que el jugador no golpeara sobre la cara de un adversario con el uso de fuerza excesiva. Por tanto, no puede quedar desvirtuada la presunción de veracidad del acta arbitral del encuentro, desestimando en consecuencia las alegaciones presentadas por el club alegante Algeciras Club de Fútbol", acaba.

La Balona por su parte, pierde como esperaba a Yassin Fekir para un solo encuentro tras la expulsión del mediapunta en la remontada ante el Ceuta.