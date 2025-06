El comienzo de la pretemporada algecirista depende del inicio de la competición

Algeciras/La plantilla y el cuerpo técnico del Algeciras CF no tienen todavía fecha fijada para el comienzo de sus entrenamientos. El director deportivo del club albirrojo, Jordi Figueras, comunicó que se decidirá en función del fin de semana en el que se inicie la competición de Primera Federación en la temporada 2025-2026, previsiblemente aunque no confirmado entre los días 30 y 31 de agosto.

Figueras agradeció públicamente el trabajo del ya ex entrenador algecirista, Fran Justo, y su equipo en su primer mensaje en la presentación del nuevo técnico, Javier Vázquez. "Fue una temporada de altibajos, complicada en ciertos momentos. Tuvimos varias lesiones y al final creo que ellos hicieron un trabajo espectacular, como ya vinimos diciendo. Desde aquí sí que quería mostrarles, tanto a ellos como a los jugadores que tuvimos, el agradecimiento máximo desde mi persona, desde la parcela deportiva", declaró.

El director deportivo, único tras la salida del club de Miguel León, no dio nombres pero sí reconoció que sobre su mesa están jugadores algecireños para incorporarse al nuevo plantel albirrojo. "El nuevo míster lo ha dicho claro, y para mí también es importantísimo el sentimiento de pertenencia en un equipo. Creo que aquí todos los años hemos intentado que haya gente de la casa, gente de la ciudad que quiere al club. Nombres como Juan Serrano, como Álvaro Leiva, como Tomás, como Turri, son gente que han estado y han querido estar y evidentemente durante los años anteriores ha habido jugadores que han querido venir y por circunstancias no se ha dado. Este año no es especial en este caso", declaró.