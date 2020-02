El Algeciras CF no podrá contar con Cristo Martín ante el FC Cartagena el próximo domingo en el Nuevo Mirador (17:00). El futbolista, que militó cuatro temporadas en Cartagonova, tiene una cláusula con los cartageneros que le impide alinearse contra ellos en partido oficial a no ser que pague una cantidad económica importante.

Cristo Martín y el Cartagena aún no han solventado sus cuentas pendientes. Según explicó el canario en declaraciones a Radio Algeciras, cuando firmó el finiquito con el Cartagena también rubricó una cláusula por la que no puede jugar contra los blanquinegros hasta que el club no haya liquidado por completo la rescisión de su contrato. Para poder ser alineado Cristo tendría que hacer frente al pago de una cantidad importante, algo que ni club ni jugador contemplan.

Cristo lamenta esta situación -"son cosas del mundo del fútbol"-, entiende que el Cartagena cuenta con "la mejor plantilla de la categoría" y asegura que ve a sus jugadores "muy motivados" para dar guerra este domingo ante uno de los favoritos del grupo IV de la Segunda B.