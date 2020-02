Cristo Martín: "La salvación del Algeciras es un reto personal"

Cristo Martín llegó el último día del mercado de invierno como la guinda del Algeciras CF. El tinerfeño aterrizó con la vitola de ese jugador importante que fue en el Cartagena durante varias campañas, pero tras haber pasado su particular travesía por el desierto por una grave lesión cuando se rompió el Aquiles en mayo de 2018. El Algeciras y Cristo han apostado fuerte el uno por el otro, y el futbolista está convencido de dos cosas: de que va a volver a su mejor nivel y de que juntos van a conseguir el objetivo de la permanencia en la Segunda B.

“Me gusta mucho lo que he visto del Algeciras”, asegura tajante Cristo, que busca acomodo en una ciudad con la que está encantado. “Es increíble, solo llevo cinco días aquí y todo es perfecto”, subraya.

Cristo firmó con los algeciristas el viernes 31 de enero, el mismo día que lo hicieron Marc Llinares y Yael, los tres últimos refuerzos de los ocho completados por el club en esa minirevolución tras la llegada de Salva Ballesta. El canario refrenda el buen feeling expresado por todos los recién llegados: “Me sorprendió el club”, confiesa. “Todo ha salido a pedir de boca, el trato con los compañeros, la gente, el ambiente. He tomado la mejor decisión posible”, sostiene. Y es que Cristo fue pieza cotizada en este mercado, después de corroborar que se había recuperado en su particular exilio.

El interior se enroló en octubre de 2019 en el SFC Minerva, equipo murciano de Tercera división, una entidad en la que encontró el apego de su excompañero Juan Carlos Ceballos. Cristo había puesto fin en verano a una relación duradera con el Cartagena, la casa en la que pasó cuatro temporadas. El tinerfeño superó la centena de partidos con los blanquinegros y peleó por las mayores cotas. La desgracia le asoló en mayo de 2018 cuando en un entrenamiento se rompió el talón de Aquiles. El jugador estuvo nueve meses en el dique seco y el pasado curso apenas participó unos encuentros con el Cartagena de Munúa que peleó por el ascenso. Fue su peor trago.

“La lesión fue una lesión complicada, afortunadamente ya llevo siete meses entrenándome a tope y cinco meses compitiendo y me encuentro fenomenal”, afirma el canario. “Cuando me uní al Minerva era una cuestión de verme cómo me encontraba después de tanto tiempo y ahora tengo esa ilusión por demostrar que estoy al cien por cien. Estoy convencido de que puedo volver a ser el que era antes”, afirma con seguridad.

Cristo quedó prendado del Nuevo Mirador en el triunfo ante el Badajoz: “El partido lo viví muy metido, se notó cómo apretaba la gente desde las gradas”. “Estamos en una posición complicada, pero sabemos el objetivo que tenemos y lo que tenemos que hacer para alcanzarlo, yo estoy confiado al mil por mil de lo que lo vamos a lograr”, apuesta.

“La salvación va a estar cara para todo el mundo”, prosigue. “El reto es bonito; cuando me llamó el Algeciras me lo planteé así, como un reto al que vengo con toda la ilusión. He vivido mucho como futbolista, de lo bueno y de lo malo, pero nunca había estado en esta situación y es algo personal. Va a ser algo espectacular salvarse con este equipo y estoy seguro de que lo vamos a conseguir bien”.

El atacante ve a sus nuevos compañeros muy integrados con el cuerpo técnico: “Salva nos tiene contentos. Es un entrenador serio, pero también cercano, que quiere crear ese buen ambiente tan importante para que los equipos logren sus metas. Nos aprieta y es normal porque estamos en la situación que estamos”.

Cristo desembarcó sin conocer a nadie en la plantilla, pero curiosamente sí tiene un buen amigo al otro lado de la Bahía, en la Balona: “Coincidí en el Tenerife con Airam Benito y tenemos buena amistad. Le aprecio como futbolista y como persona, además es alguien que también lo ha pasado mal con el tema de las lesiones. Ojalá podamos estar los dos a tope en el campo el próximo derbi... y que lo ganemos nosotros”, desea.