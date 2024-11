Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 12ª jornada

Algeciras/La 12ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación ha consolidado al Betis Deportivo como líder y equipo más en forma. Solo el Antequera aguanta el ritmo al filial bético ya que el Murcia volvió a pinchar en casa. Por abajo, reacción de varios equipos y hundimiento del Intercity y el Alcorcón.

La jornada arrancó con un atracón de goles en el Alfredo Di Stéfano. El Real Madrid Castilla se quitó todos los males con una manita al Intercity. Llegó el segundo triunfo del curso para los de Raúl. Gonzalo abrió la cuenta de penalti y la cerró con dos más para redondear su hat-trick y refrendarse como uno de los alumnos aventajados de la camada. De Llanos hizo un doblete y los blancos despegaron hasta los 12 puntos para hundir a un Intercity que cae a puestos de descenso tras tres derrotas consecutivas. No ha encontrado la pócima Dani Fernández en el banquillo.

La sesión del sábado empezó con otro festín goleador por parte de un filial. El Betis Deportivo demostró que no va de farol y se consolidó como líder en solitario con un 4-0 ante el Alcoyano. Ismael, Reina, Souleymane y Jesús rubricaron la fiesta de los niños de Heliópolis en casa ante un rival que no tuvo opción. Los chicos de Arzu vuelan hasta los 23 puntos con una racha que asusta. Los de Alcoy se quedan con 16 puntos después de tres jornadas sin ganar. Necesitan el plus de El Collao.

El Real Murcia perdió una gran oportunidad para seguir la estela del liderato. El equipo pimentonero tenía el triunfo amarrado ante el Atlético de Madrid B, pero dejó escapar dos puntos en el tiempo añadido. Candorini puso de cara la tarde en el Enrique Roca a falta de un cuarto de hora, sin embargo el filial de Fernando Torres se refrendó como un oponente maduro y con capacidad de sufrimiento. Niño rascó el empate en el minuto 93 para decepción de los murcianos. El Murcia se pone con 20 puntos antes de visitar el Nuevo Mirador. El Atlético B se sitúa con 16 en la zona tranquila.

El colofón del sábado se disputó en el Nuevo Colombino, donde el Algeciras se vio con un jugador menos desde el minuto 20 y con dos goles de ventaja a falta de media hora. Un fallo defensivo dio vida a un Recre que, con el árbitro de su parte, logró la remontada en el minuto 97. Los de Fran Justo, que podrían haber dado el salto a la parte alta, se quedan con 14 puntos, fuera del descenso pero otra vez cerca. El Decano confirma su reacción y se eleva desde la cola hasta los 12 puntos.

La matinal del domingo dejó otra remontada. El Hércules se las prometía feliz en el Fernando Torres, pero el Fuenlabrada volteó el marcador para sumar su segunda victoria con Diego Nogales, que esta misma semana fue confirmado como el entrenador para el resto del curso. Coscia puso por delante a los alicantinos y el Fuenla dio la réplica en el tramo final con los tantos de Bilal y Cedric, de penalti. El Hércules pierde gas, engancha dos derrotas y se estanca en los 15 puntos. La categoría no perdona estas pájaras. El Fuenla, por su parte, escapa de la zona caliente al ponerse con 13 puntos.

Empate sin goles entre el Marbella y el Sanluqueño en un partido en el que cuesta creerse que ninguno de los dos viese portería. El acierto de las porteros y el desacierto de los atacantes se conjuró en un encuentro con clarísimas oportunidades para unos y otros. El Marbella prolonga su buen momento y con 18 puntos se afianza en los puestos nobles y ya acumula cuatro jornadas en positivo. El Sanluqueño enlaza dos igualadas para alcanzar los 12 puntos, en esa barrera entre el descenso y la salvación. Los de El Palmar han saldado la mitad de sus partidos con empates.

Nuevo Antequerazo en El Maulí. La afición antequerana tiene motivos para soñar y no es para menos porque su equipo va lanzado y ya cuenta con 21 puntos. El Ibiza mordió el polvo y volvió a mostrarse como un rival poco resolutivo. Los celestes empezaron mejor y con las ocasiones más claras, pero el Antequera se adelantó a balón parado en una falta de Chema que Escasi peinó en propia puerta. En el segundo periodo, tónica similar y golazo de Juanmi para rematar los ánimos de un Ibiza que no fue capaz de reengancharse al partido. Tercer mazazo consecutivo para el cuadro de Pep Martí, cuyo equipo se descuelga del liderato con 16 puntos.

Uno de los sorpresones de la jornada tuvo lugar en la ciudad deportiva sevillista. El Yeclano arrolló al Sevilla Atlético. Goleada balsámica para los de Yecla, que encarrilaron pronto por medio de Satoca, que después haría el tercero tras el tanto de Serpeta. El filial no tuvo su día. De hecho, Antonetti marcó de penalti al final el 1-3, pero el Yeclano contestó con la sentencia de Teddy en el tiempo añadido. Frenazo de los niños de Jesús Galván, con 14 puntos, y bocanada de aire fresco para un Yeclano que sale del bache y respira con 15 puntos.

Sexto empate consecutivo de un Mérida que ya cuenta siete de sus doce partidos en tablas. El Romano volvió a ver una película conocida: una primera parte muy buena del cuadro emeritense con gol incluido de Doncel. Sin embargo, después salió la otra cara del Mérida y el Ceuta fue capaz de rehacerse y rascar un punto gracias al tanto de Yago Cantero. El resultado permite a los caballas mantenerse en el quinto puesto con 17 puntos, uno más que un Mérida que ni gana ni pierde y sigue en ese limbo cercano a los dos polos de la tabla.

La 12ª jornada echó el cierre con un duelo de máxima necesidad. El Villarreal B, que se llegó a ver farolillo rojo, noqueó al Alcorcón por la vía rápida. El minisubmarino amarillo se puso con dos goles de renta en un comienzo fulgurante con los tantos de Eyong y Cabanes. Los locales fallaron un penalti en botas de Thiago Ojeda y sentenciaron por medio de Quintero y Eyong al final. Los alfareros acabaron con uno menos. El filial se reconcilia con la victoria y coge algo de impulso hasta los 12 puntos, mientras que el Alcorcón continúa con su hundimiento tras una nueva derrota que deja a los alfareros compartiendo la cola de la clasificación.