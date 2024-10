Un Derbi del Estrecho para salir a flote o hundirse

Algeciras/No puede haber medias tintas. Salir a flote o hundirse. El Estrecho no entiende de barcos, solo de supervivientes. El Algeciras CF se juega este sábado (19:30) muchísimo más que tres puntos ante la AD Ceuta FC. El equipo que entrena Fran Justo necesita una victoria sí o sí para hacer creer a una afición que está perdiendo la fe o, en muchos casos, ya ha apostatado del actual proyecto. Los albirrojos repiten por segunda semana seguida en el Nuevo Mirador, en un feudo donde no han ganado esta temporada. El algecirismo solo ha visto triunfar a los suyos una vez en ocho partidos y fue a domicilio en la quinta jornada. El cambio de rumbo no puede esperar más.

Afincado en puestos de descenso prácticamente desde que arrancó la competición, el Algeciras, a pesar de todo, está a una victoria de dar un vuelco a su situación. Lo que pasa es que ese ansiado triunfo no termina de llegar en casa. Cuando no es por una cosa es por otra, pero Fran Justo no consigue un partido redondo en La Menacha. Y cada jornada que pasa, pesa más.

Con la baja importante del portero Lucho García, el técnico gallego intentará dar con la tecla en un once que no acaba de asentarse ni ser sólido, como quedó demostrado ante el Hércules, concediendo prácticamente cuatro goles en cuatro llegadas. Los algeciristas han tenido entre algodones a Eric Montes y Tomás durante la semana, aunque parece que ambos estarán. Manín ha sumado carga para coger ritmo y la cuestión reside en ver cuántos retoque se producen de salida.

"El otro día fue de esos que te duelen, que te quedas fastidiado, pero luego te recuperas poco a poco y creo que el equipo ha dado un paso al frente para aforntar un partido tan importante", confesó Fran Justo.

"El primer objetivo es ganar", asume Justo. "Mantener la portería a cero te acerca a ello. Tenemos un debe en ese tema defensa aunque no creo que estemos defendiendo mal", opinó el técnico.

"Hacer un partido completo"

"Tenemos muchas ganas de completar un partido sin errores que te puedan costar el resultado. Sabemos que es un derbi que es importante para nuestra gente y queremos devolverle el cariño y la ayuda con nuestra mejor versión", señaló. "Debemos buscar ya esos partidos perfectos porque en una categoría tan igualada, cada detalle marca el resultado", remarcó.

Justo aguarda a un Ceuta dominante: "Viene de hacer playoff, sabemos el potencial que tiene, que ha seguido mejorando y que cuenta con muy buen equipo. Tiene muy claro su modelo de juego, con el mismo entrenador, un perfil de tener el balón, dinamismo, verticalidad, un equipo que quiere encerrarte en tu campo", auguró.

"Ojalá demos ese paso que tenemos que dar. Es un partido para ver a los futbolistas y a la gente", sentenció Justo, que espera el respaldo de las gradas para salir de "un momento de dificultad".

El Derbi del Estrecho se ha fraguado durante la semana con menos ambiente del habitual. Los resultados no ayudan y la hora del partido va a restar mucha afluencia de público caballa. La afición algecirista, eso sí, se pudo desquitar el pasado martes con la exhibición de la selección española sub-21 ante Malta. Esperemos que se haya quedado algo del olfato goleador de Samu Omorodion impregnado en el vestuario local.