El Ceuta, un candidato legítimo que llega al Nuevo Mirador con tres bajas

Un once del Ceuta esta temporada.

Algeciras/El Algeciras CF recibirá este sábado (19:30) a un firme candidato a luchar por el ascenso. La AD Ceuta FC se ha ganado a pulso el derecho a formar parte del pelotón de favoritos del grupo II de la Primera Federación. Los caballas no han cesado de crecer como institución y deportivamente desde que dieron el salto a la categoría. Los ceutíes tienen las bajas del sancionado Rodri Ríos y de los lesionados Fran Delgado y Lolo González.

Con más hechos que palabras, el equipo del otro lado del Estrecho recuerda en cierta medida a aquel Algeciras que rozó la gloria en Almendralejo, con un proyecto posterior decididamente centrado a volver a pelear por el playoff de ascenso el primer año de Iván Ania. Los ceutíes quieren aprovechar el tirón, conscientes de que la noria del fútbol tan pronto sube como baja.

Los norteafricanos acudirán al Nuevo Mirador con 12 puntos (cinco más que los algeciristas) al acecho de los puestos de privilegio en los que se han movido en el arranque de la competición. De hecho, los caballas están a solo tres puntos del liderato del Real Murcia, un puesto que podrían haber compartido de no pinchar en el Murube la pasada semana ante el Intercity.

El Ceuta sufrió su primer revés en casa en un partido que estuvo marcado por la expulsión de Rodri Ríos. La segunda derrota liguera llegó tras seis jornadas en positivo en las que los ceutíes ganaron tres partidos (Fuenlabrada, Marbella y Recreativo).

José Juan Romero es la piedra filosofal de este Ceuta de autor con gente tan reconocible como el presidente, Luhay Hamido, o los responsables deportivos, Edu Villegas y Víctor González. Sin perder esa familiaridad, el club caballa ha dado pasos al frente hacia la profesionalización de una entidad que cuenta con el respaldo total de la Ciudad Autónoma y con un apoyo económico que la mayoría ni puede soñar. Todo hay que decirlo.

Romero se mantiene a los mandos de un vestuario donde ya se ha erigido en un tótem. El técnico de Gerena regresó en la campaña de debut del Ceuta en la categoría, tras la temprana destitución de Chus Trujillo. Aquel Ceuta echó el resto en el mercado de invierno para obrar una salvación heroica. Ese impulso llevó al club a ir a por más la campaña siguiente, la 23-24, en la que los caballas se clasificaron para el playoff de ascenso a Segunda. El Nàstic de Tarragona acabó con el sueño de una ciudad que se volcó con los suyos.

El portero exalbirrojo Guille Vallejo (d).

A la tercera va la vencida, por eso el Ceuta ha puesto toda la carne en el asador para confeccionar una plantilla que parte en la pole del grupo para pujar por las cinco primeras plazas. JJ Romero mantiene un núcleo duro del último plantel con Pedro López, Capa, Lolo González, Redru, Cristian Rodríguez, Aisar, Jota, Sofiane y el goleador Rodri Ríos, que retornó la pasada campaña en invierno tras su efímera etapa en Murcia.

En el capítulo de las numerosas salidas, dos nombres propios: el algecireño y exalbirrojo Ñito, ahora en el Intercity, y Crisantus Uche, traspasado al Getafe de Primera División tras una operación brillante de la dirección deportiva. Uche se estrenó en la máxima categoría marcando un gol en San Mamés.

El Ceuta se reforzó a lo grande sin escatimar. A la portería se sumó Guille Vallejo, el portero del Algeciras la temporada que acabó en Almendralejo, un meta consolidado en Segunda que ya coincidió con José Juan en el Eldense. Fran Delgado (Farense), Carlos Hernández (Eldense), Jacobo (filial), Darío (filial) y Cantero (Real Sociedad B) apuntalaron la defensa; para el medio recalaron David Ramos (San Fernando), Rubén Díez (Tenerife), Belloti (Intercity), Álex Blesa (Levante) y Víctor Corral (filial); arriba, el arsenal aumentó con Andy Escudero (Nàstic de tarragona), Agüero (Alcoyano), Taufek (filial) y Dani Aquino (llegado también del San Fernando, suma dos goles).

"Estamos en una categoría muy complicada, muy difícil y que todos amamos y todos deseamos estar arriba pero evidentemente hay que ponerle un poco de cordura también a la situación y saber que vamos a competir contra grandes del fútbol español", manifestó Edu Villegas en una entrevista durante la confección del proyecto. A pesar de la sensatez siempre mostrada por Villegas, la gran mayoría de los rivales del grupo señalan a los caballas como uno de los equipos más atractivos y competitivos.

José Juan Romero

"Cuando tienes partidos que pierdes, lo que deseas rápidamente es resarcirte y nada mejor que un partido de este calado", aseguró José Juan Romero, el técnico del Ceuta, que buscará una vuelta de tuerca para levantar a su equipo tras el revés ante el Intercity. "Hasta ganando le das muchas vueltas, así que imagínate cuando pierdes. Tengo claro lo que nos marcó. Hay tanta igualdad que quedarte con uno menos te condiciona mucho", afirmó.

Romero no cree que el algecirismo debe estar demasiado preocupado: "Los que estamos dentro de este circo sabemos que todavía no hay lugar para quien se ponga nervioso. Quien lo haga, estará todo el año nervioso y seguramente no cumplirá con sus objetivos", opinó. "Hay poca distancia en la clasificación, está todo igualado, pero entiendo que las aficiones y cada uno pueden opinar".

"Tenemos que aprender esto es un camino largo", prosiguió Romero. "La situación del Algeciras puede pasar del negro al blanco si le gana al Ceuta. Sabemos que vamos a jugar finales cada semana, pero el que tenga los pies en el suelo será el que llegue a su objetivo", insistió.

El míster caballa se centra en "seguir creciendo en lo que me gusta, lo que siempre me ha ido bien".