Fran Justo: "Por desgracia a veces hay días así, tenemos que competir mejor"

Algeciras/Fran Justo, el entrenador del Algeciras CF, encajó la derrota ante el Castilla sin excusas, consciente de que su equipo estuvo lejos de su nivel, pero convencido de que la plantilla se repondrá a estos dos tropiezos consecutivos.

El técnico albirrojo analizó así la goleada recibida: "El primer tiempo es muy igualado, cometimos un par de errores de entrar en frío y tuvieron las dos oportunidades, pero creo que el primer tiempo tuvimos situaciones para poder finalizar y no tomamos bien las decisiones para ponernos por delante. Es verdad que luego aparece en el descanso la lesión de Aleix, cambiamos el perfil de los centrales y a partir de ahí en el segundo tiempo nos costó entrar. El primer gol nos coge en una situación en la que pudimos haberlo hecho mejor, fue un jarro de agua fría. Hicimos los cambios y sentimos una nueva energia, pero descuidamos un poco el estar ordenados y este equipo con espacios te mata. Con el segundo gol quedamos noqueados, vas como flotando por el campo y nos fuimos capaces de reponernos al mazazo hasta el descuento. Te enchufas, pero aparece ese último gol", resumió.

"Por desgracia a veces hay días así, esto es fútbol", aceptó Justo. "Teníamos mucho potencial delante, pero nosotros estamos preparados para defender mejor, para jugar mejor al fútbol. Ahora nos pasar una mala noche, un mal fin de semana y transformar esta mala experiencia en mejora del equipo", expresó.

Sobre el verdugo, Justo asume que el Algeciras no pudo competir a la altura: "Gonzalo es el pichichi de la categoría, mete dos marchas más con respecto al resto, es gente que no perdona. Nosotros no fuimos capaces de disparar. Somos un equipo que para competir de tú a tú contra los grandes de esta categoría necesitamos rozar el 100% y no lo hicimos", afirmó.

"Ni de lejos estamos entre los 14 mejores presupuestos de la categoría, lo venimos diciendo, sabemos que en las temporadas están estos momentos y solo nos queda competir mejor", agregó. "Queda un mundo, este equipo ya fue capaz de darle la vuelta en la primera vuelta y no me cabe duda de que así será".

Justo no quiere hablar más de la racha pasada: "No podemos vivir de las ocho jornadas sin perder, ahora tenemos que hacer puntos", advirtió el entrenador, que tuvo palabras cariñosas para su vestuario: "Estoy muy orgulloso de todos los jugadores del Algeciras, ahora es cuando más cerca van a notar a su entrenador".