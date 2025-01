Raúl González: "La segunda parte fue nuestra tras un primer tiempo reñido"

Algeciras/El entrenador del Real Madrid Castilla, Raúl González, destacó que la clave de la victoria de su equipo ante el Algeciras por 1-4 estuvo en la segunda parte. "La primera parte estuvo reñida ante un Algeciras que venía de una dinámica muy buena, aunque perdiera el otro día contra el Sevilla Atlético en un partido que posiblemente tenía que haber terminado empate. Es un equipo que compite muy bien, que tiene buenos jugadores, que estaba muy organizado, pero creo que al comienzo de la segunda parte se vio a un equipo como el Castilla con jugadores que, como me han dicho, tenían muchas piernas y creo que eso se ha demostrado un poco. El marcar le da a estos chicos una confianza con la que son capaces de dominar el partido. La segunda parte fue nuestra, tuvimos el control y las mejores ocasiones, metimos goles en un campo donde siempre es complicado poder puntuar. Nos vamos contentos, creo que estamos en una buena dinámica, estamos recuperando jugadores importantes y cada vez se les ve mucho más sueltos, con más confianza. Estamos todavía en enero, queda mucha competición y vamos a intentar seguir disfrutando y en esta competición no te puedes relajar ni un poco porque cualquier rival te puede ganar", detalló.

"En la primera parte los jugadores del Algeciras estaban con más frescura y en algún momento nos han podido hacer daño, pero es verdad que en la segunda empezamos muy fuertes y ahí yo creo que sintieron que no tenían el control. Cuando marcas goles el estado anímico y mental hace mella y ahí yo creo que el Algeciras lo acusó. En la primera parte cometimos muchos errores, tuvimos muchas pérdidas y permitimos cuatro o cinco transiciones, que ahí el Algeciras es peligroso. Por suerte las defendimos bien, pero es verdad que la segunda parte tuvimos mucho más el control", incidió el técnico madridista, que cree que el Algeciras no pasará apuros. "Está todo muy igualado, creo que también son dinámicas y rachas. El Algeciras ha tenido una muy buena y estoy seguro de que con los jugadores y el entrenador que tiene se va a recuperar rápidamente. Yo durante cuatro o cinco meses yo decía bueno, a ver si ganamos dos partidos, y no lo conseguíamos nunca, y ahora de los últimos cuatro partidos hemos ganado tres, y nos hace estar más tranquilos con más confianza, pero nada de relajarnos".

Sobre el goleador de la noche, Gonzalo, que hizo los cuatro tantos de su equipo, indicó: "Es un jugador muy importante, yo creo los delanteros están para aprovechar y para materializar el buen trabajo del equipo y él ha sido capaz con una buena jugada de Borja de cabeza. También es el lanzador de penaltis... Es un jugador que tiene mucho potencial, que nos está ayudando mucho y que posiblemente y seguramente sea su último año aquí en el Castilla porque está ya para otras metas y para otros retos. Mientras tanto vamos a seguir ayudándole para que siga creciendo porque hay cosas que mejorar, pero un jugador que ya está cerca de marcar 20 goles, pues lo dice todo. En el mundo del fútbol lo que importa es el gol y cada vez hay menos goleadores y cuesta verlos. Le seguiremos ayudando y que siga creciendo. No solo lo que aporta son goles, sino también ayuda en la presión y segundas jugadas".