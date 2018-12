En busca del revulsivo

El Algeciras CF despide 2018 con el inicio de una nueva etapa. Los albirrojos visitan este sábado el Municipal de San Pablo (12:00) en el primer partido tras la destitución de Javier Viso como entrenador después de la derrota en Los Barrios. Mané, el secretario técnico del club, y Miguel Ángel Berlanga, que precipitó su decisión de colgar las botas, cogen las riendas provisionales de un equipo que necesita recuperar el alma y levantar el vuelo si no quiere descolgarse más lejos de los cuatro puntos que le separan de la cuarta plaza del grupo X de Tercera división.

Alineaciones probables Écija Balompié: Fernando; Manu Martínez, Galiano, Sedeño, Ocaña, Marrufo, Migue, Santi Luque, Luisito, Joselu y Juan Delgado. Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Oñate, Pablo de Castro, Borja Vicent, Zafra, Iván, Álex Guti, Pipo y Antoñito. Árbitro: Suárez Juan (Huelva). Hora: 12:00 (22ª jornada). Estadio: San Pablo de Écija. Antecedentes: El Algeciras visita el Municipal San Pablo tras una temporada de paréntesis. Los albirrojos igualaron sin goles la última vez, ganaron en la 14-15 y perdieron en la 05-06.

El Algeciras emprende la segunda vuelta del campeonato en crisis, con muchos frentes abiertos y ante el Écija Balompié, otro histórico que camina sobre el alambre. El algecirismo sestea entre la decepción, la incertidumbre y la esperanza. De eso último lleva alimentándose este club en los últimos tiempos para tratar de escapar de las garras de una categoría que parece que asfixia por día.

Mané y Berlanga se estrenan como medida “transitoria” aunque la directiva no esconde su deseo de que los exfutbolistas puedan enderezar la marcha sin tener que recurrir a un entrenador de fuera. Los algecireños están a la espera de confirmar a un tercer técnico de la casa que selle un grupo de trabajo continuista con la idea de fútbol que partió Viso.

La mayor preocupación es el estado anímico y físico de la plantilla. Mané y Berlanga apenas han tenido tres entrenamientos con un vestuario que sigue esperando la llegada de los refuerzos: uno por línea como poco, aunque parece que el club ha apuntado alto y las negociaciones se alargan o se complican.

El once algecirista en Écija es una auténtica incógnita. Los albirrojos pierden al delantero y pichichi Antonio Sánchez, lesionado en el San Rafael para unas cuantas semanas, además del propio Berlanga. Habrá que ver cómo evolucionó Juanjo de su lesión, ausente en las dos últimas derrotas, y cómo respira el resto de la tropa. La gran novedad es la vuelta del juvenil Álex Guti, el único punta en una lista que no cuenta con el canterano Moha y el central Fran No, que sigue sin debutar.

Mané se mostró “ilusionado” y “convencido” de que puede “ayudar” al Algeciras desde esta nueva faceta. “Yo hice el equipo”, recordó en su presentación el pasado miércoles. El que fuera jugador de Primera entiende que sus vivencias palian la falta de experiencia en un banquillo en el que se apoyará en Berlanga, otro que conoce a la perfección la caseta.

El Algeciras llega a la 22ª jornada a cuatro puntos de la cuarta posición que ostenta la Unión Deportiva Los Barrios, que este domingo recibe al Córdoba B. Los albirrojos están a tiro de partido del filial cordobesista y del Betis Deportivo.

Un triunfo sería el mejor bálsamo posible para un entorno caldeado también con el presidente, Ricardo Alfonso Álvarez, a quien pitaron en Los Barrios y con el resto de la directiva por el desafortunado cartel anunciador del próximo partido en el Mirador, el lunes 7 de enero con el Gerena.

La lista la forman Romero, Barroso, Oñate, Josemi, Juanjo, Pablo, José Carlos, Gallardo, Aaron, Vicent, Zafra, Iván, Ayala, Pipo, Antoñito, Alberto Chapa y Álex Guti.