El Algeciras CF busca prolongar su buen momento ante el Betis Deportivo

El Algeciras CF visita este sábado la ciudad deportiva Luis del Sol en un horario atípico (14:00) para medirse al Betis Deportivo, colista del grupo II de Primera Federación. Los de Javi Vázquez pretenden repetir la gran imagen que dejaron el pasado domingo con el triunfo en casa ante el Real Murcia y para ello el técnico cuenta con distintas variantes en la línea ofensiva. Una de las opciones pasa por mantener a Manín como ariete en el once titular después de que el jerezano anotase el gol del triunfo ante los pimentoneros y la otra es regresar al sistema con Juanma como nueve reforzando el centro del campo con Iván, Óscar Castro y Jony Álamo llevando la manija del equipo.

Los rojiblancos volvieron a ofrecer el pasado fin de semana una gran imagen ante uno de los gallitos de la categoría después de que la jornada anterior bajasen el nivel en la derrota ante el Sabadell. Los dos partidos consecutivos en el estadio Nuevo Mirador se saldaron con tres puntos.

Este sábado espera el filial verdiblanco en Sevilla, en un horario extraño para la categoría y en el que se espera una máxima de 33 grados. Aunque el preparador albirrojo, Javi Vázquez, señala que los elementos del juego "son para los dos equipos". "Me gustan un poco las excusas, o prácticamente nada. Si hay que jugar a las dos de la tarde, pues a esa hora, y el partido nos serviría también para prepararnos para el partido con el Alcorcón, que será a la misma hora.

Alineaciones probables Betis Deportivo: Manu González, Ian Forns, Oreiro, Félix, Bladi, Gnangoro, Mawuli, Sorroche, Morante, Borja Alonso y Destiny. Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Iván, Jony Álamo, Rastrojo, Obeng, Juanma y Manín. Árbitro: Javier Saiz Villares (Baleares). Hora: 14:00 (Sexta jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por LaLiga+, FC Play, TV Cat y en el directo a directo de Europa Sur). Estadio: Ciudad Deportiva Luis del Sol. Precedentes: Los rojiblancos han visitado al filial del Betis en 17 ocasiones en competición oficial, con un balance de seis victorias verdiblancas, seis empates y cinco triunfos algeciristas. La temporada pasada el resultado fue 2-2.

Sobre la posibilidad de repetir once tras la gran victoria ante el Real Murcia y la posibilidad de introducir cambios, el entrenador algecirista considera que hacer un once es muy complicado. "Creo que hacer un once ahora mismo es difícil porque te vienen cosas como entrenador en las que sientes que debes repetir, cosas en las que quieres introducir nuevas... Volveremos a ajustarnos al plan de partido, a lo que queremos hacer en las diferentes fases del juego y a intentar mantener a todos vivos. En el caso de que alguno acumule algún partido de más en el banquillo es evidente que es injusto, pero es que solo puedo poner a once", indicó.

Para el duelo en Sevilla Javi Vázquez tendrá la baja de Paris Adot, que no está al 100% y el cuerpo técnico prefiere no correr riesgos. Eric Montes, además, sigue su proceso de recuperación.

En cuanto a la situación del Betis Deportivo, que aún no conoce la victoria en las cinco jornadas disputadas (tres empates y dos derrotas), Javi Vázquez considera que será un partido "muy difícil". "La liga no depende de presupuestos ni de nombres, sino de muchos otros factores. Nosotros intentaremos tener el balón, superar su presión agresiva y ser valientes con posesiones más largas. Va a ser un reto complicado, pero también muy bonito. El Betis ha merecido más puntos de los que tiene. Es un equipo que compite muy bien, agresivo en defensa, vertical, con jugadores de mucho nivel individual y una idea muy clara que su entrenador viene trabajando desde hace tiempo. Va a ser un partido muy exigente porque hacen muchas cosas bien", destacó el técnico albirrojo.