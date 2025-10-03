El Betis Deportivo afronta el partido ante el Algeciras con la necesidad de ganar

El Betis Deportivo recibe este sábado al Algeciras CF (14:00) con la necesidad de sumar su primer triunfo de la temporada tras cinco jornadas disputadas. Los verdiblancos se quedaron muy cerca de conseguir la victoria el pasado domingo ante el Marbella. Lograron adelantarse en el marcador, pero los costasoleños igualaraon en el 87'. Aun así, los heliopolitanos vieron cómo el colegiado les anulaba un gol en el añadido.

Los verdiblancos afrontan un momento de transición tras un verano de profundos cambios y el inicio de un nuevo proyecto bajo la batuta de Javi Medina, el técnico que hizo soñar al modesto Antequera el pasado curso con el playoff de ascenso a Segunda División, que sustituye en el cargo a Arzu.

El Betis Deportivo mantiene a jugadores como De Roa, Germán, Arribas, Busto, Adrián, Óscar, Félix Galarreta, Sorroche, Mawuli o Carlos Reina y se ha reforzado con los canteranos Manu González, Rodrigo Marina, Fabián Embalo, Sosu o Morante, hijo del reconocido matador de toros Morante de la Puebla. Además, ha incorporado al marroquí Moha (Balona), Antonio Toral (Real Murcia), Gismera (Atlético Madrileño), Ian Forns (Espanyol B), Traoré (Southampton inglés), Vlad (Farul de Rumanía), Borja Alonso (Castilla), Bladi (St. Etienne francés), Sousa (Amora portugués), Gnangoro (de vuelta del Sanluqueño) y Yoan Koré (FC París).

Javi Medina no podrá contar para el partido con el Algeciras con Elyaz Zidane, que disputa con la selección de Francia el Mundial sub-20, ni con Dani Pérez, que cayó lesionado en el derbi de filiales.

"Estamos construyendo un equipo muy fuerte mentalmente, que eso es muy importante, a pesar de no haber conseguido esa primera victoria. Veo al equipo con muchísima actitud y muchas ganas de de de competir como lo estamos haciendo, de conseguir esos esos resultados positivos", señala Javi Medina en la previa del duelo ante el conjunto albirrojo.

"Creo que cuando lleguen esas victorias el equipo va a volar porque siento y los veo día a día que son capaces de ir revirtiendo cada vez más situaciones como la del otro día, por ejemplo, que fue un poco un poco cruel. Se está formando un bloque muy sólido, que es muy importante y están trabajando bien, que eso también es muy importante cuando las cosas no salen a nivel de de resultado. Tenemos una oportunidad aquí en casa donde queremos hacernos fuertes", destacó.

"El último partido aquí también pues tuvimos esas adversidades y el equipo demostró que tiene una identidad muy definida a pesar de de que lleguen momentos duros como un gol al principio y una expulsión. Se revirtió bien la situación más allá de que no logramos ganar y confío en que este sábado sí lo vamos a hacer aquí en casa", sentenció el técnico verdiblanco.