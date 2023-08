Tato García: "Hicimos mucho más que el Algeciras para ganar el partido"

El entrenador del Atlético Baleares, Tato García, valoró positivamente el encuentro de su equipo en el empate frente al Algeciras CF (1-1) e, incluso, considera que hicieron más méritos que los de Lolo Escobar: "hicimos muchísimo más para ganar el partido".

García destacó el juego desplegado por su equipo, el cual cree que fue merecedor de los tres puntos en el partido. "Hicimos muchísimo más que el Algeciras para ganar el partido. Nos marcaron en una ocasión que no era ni tiro a portería, era una jugada de estrategia en la que hubo un rechace y cae dentro de la portería y nosotros tuvimos varias clarísimas, la de Armando en el área pequeña y la Miguelete que picó el balón sin portero", argumentó el técnico local.

Aunque el marcador no fue el esperado por el Baleares, el entrenador sí mostró su satisfacción con la reacción de sus futbolistas tras el tanto inicial de Borja Fernández. "Supimos reaccionar porque empatar un partido 0-1 en el 80 no es fácil en esta categoría. No estoy contento con el resultado, pero hicimos todo para ganar el partido y eso es lo importante", detalló. "Fue un partido difícil para ambos equipos y creo que estuvimos mucho mejor y que el resultado no fue justo. Es una categoría muy complicada y los partidos son detalles", abundó.

A raíz del gol de Borja llegaron los cambios del conjunto local, provocando una mejoría que acabó en el empate. "Es una de las cosas con que me voy más contento porque empatar yendo por detrás no es fácil. Dadas las circunstancias del rival y del partido, fuimos un equipo dinámico y con velocidad y estoy contento porque encajamos el gol e hicimos los cambios para mejorar", comentó.

El buen desempeño de las incorporaciones de este mercado de fichajes realizadas por el club consiguieron una alabanza por parte del entrenador balear, contento con su rendimiento. "Intentamos durante la pretemporada que coincidieran algunos jugadores en los amistosos para que se conocieran y teníamos bajas atrás. Estoy contento porque se vio un equipo sólido que podía y tenía que haber ganado el partido y es un equipo que apenas tiró a portería. Hay que seguir porque nos queda un punto menos para lograr el objetivo".

El joven Juan Piera, que sirvió el centro que remató David Rodríguez para empatar el encuentro en los últimos minutos, y su buena actuación fueron alabadas después del partido por Tato García, muy satisfecho con su desparpajo. "Es un chico de 19 años que juega como si estuviera en el patio del colegio. Estos jugadores si los sueltas y no tiene vergüenza, lo demuestran. Teníamos bajas, jugó 20 minutos y los aprovechó", alabó el técnico.