El algecireño Álvaro Leiva, candidato a mejor jugador de abril de la Primera Federación

Algeciras/El grandísimo último mes y pico de temporada de Álvaro Leiva no ha pasado desapercibido para la Primera Federación. El futbolista algecireño del Algeciras CF ha sido elegido como candidato a mejor jugador de abril de la categoría. El extremo se juega el galardón con Alejandro Rego (Bilbao Athletic) y Rubén Díez (Ceuta). Los aficionados rojiblancos y los seguidores en general pueden participar en la votación popular abierta a través de la web oficial de la RFEF.

Leiva ha sido determinante en la mejor racha del Algeciras este curso, que tuvo su momento álgido con la consecución de cuatro victorias consecutivas. La racha todavía sigue en pie ya que los algeciristas llevan siete jornaas sin perder y han logrado escapar de la penúltima posición hasta situarse con 45 puntos a falta de cuatro partidos, con la permanencia prácticamente sellada.

Leiva ha brillado en lo individual con tres goles en cuatro partidos en Antequera, en Villarreal y ante el Alcorcón. El joven atacante de 19 años, cedido por el Real Madrid Castilla, se ha reencontrado con su mejor versión tras una primera vuelta complicada y tras un último año difícil en lo personal, sin fortuna en Pamplona ni en Córdoba, aunque con Iván Ania fue partícipe del ascenso a Segunda de los de El Arcángel.

La recuperación del Leiva más desequilibrante ha coincidido con el Algeciras más triunfal de la temporada 2024/25, un equipo que, de la mano de Fran Justo, ha conquistado cuatro victorias consecutivas por primera vez en los cuatro años de existencia de la división. El algecireño explicó justo antes de comenzar el mes de abril cómo había vivido la primera mitad de la campaña y el proceso que ha experimentado para madurar como futbolista y como pesona, arropado todo lo que rodea al Nuevo Mirador. "Me he centrado en lo que me tenía que centrar", dijo Leiva.