Neco Celorio, ante su momento en el Algeciras

Algeciras/El fútbol es una sucesión de oportunidades y ahora se presenta la de Neco Celorio. El artífice del empate conseguido por el Algeciras en La Constitución de Yecla va a tener la ocasión como titular de refrendar su buen momento. Si no se resiente de las molestias que le tuvieron entre algodones la semana pasada, el futbolista está llamado a salir de inicio el próximo viernes ante el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador (20:30), en un partido en el que los algeciristas pierden a dos baluartes como Diego Esteban e Iván Turrillo.

Neco Celorio ha tenido buenas actuaciones a lo largo de la temporada de manera intermitente, pero el pasado sábado en Yecla cuajó seguramente sus mejores minutos a las órdenes de Fran Justo. El centrocampista entró a falta de media hora y revolucionó a su equipo tomando la batuta del juego y rubricando el gol que significó el 2-2 final.

El joven algecirista llevaba mucho tiempo persiguiendo ese tanto que se resistía. Debió llegar mucho antes, pero el fútbol a veces es caprichoso. “Me alegro mucho por él porque se merecía mucho este gol, es un chico que trabaja muy bien”, manifestó Fran Justo en sus declaraciones tras el último punto. El gallegó reconoció que la entrada de Celorio abrió el campo a su equipo.

Neco ha participado en 28 encuentros (11 como titular), siendo un futbolista habitual en los planes de Fran Justo. El cántabro de Torrelavega encara este tramo final con posibilidades de reivindicarse ahora que el vestuario está viéndose lastrado por la acumulación de bajas, con sanciones y lesiones que vienen mermando a la plantilla desde que Escudero cayó en Villarreal.

Para la cita del próximo viernes en el Nuevo Mirador ante el Betis Deportivo, el Algeciras pierde a Diego Esteban por sanción y tampoco podrá contar con el capitán Iván Turrillo, castigado y lesionado. Estas dos ausencias seguras abren la puerta a Neco Celorio ya sea por el centro o en la posición que viene ocupando Esteban.

Además, la enfermería estará pendiente de la evolución de jugadores como el mencionado Escudero, el algecireño Tomás (que se limpió de tarjetas) o Juan Hernández, piezas que se han echado en falta para el ataque estas últimas semanas.

A sus 21 años, Neco Celorio García está cursando un máster en el Nuevo Mirador en una categoría como la Primera Federación que ha supuesto un reto para él. El futbolista llegó el pasado verano cedido por el Racing de Santander como uno de los talentos de la cantera cántabra.

Era una evidencia que el Rayo Cantabria y la Segunda RFEF se le habían quedado pequeña, por lo que el club se abrió a una cesión en una categoría superior. La opción del Algeciras gustó a todas las partes, sobre todo cuando la llamada vino avalada por un viejo conocido como Jordi Figueras.

Celorio explicó en una entrevista reciente con Radio Santander que en Algeciras está experimentado una evolución a las órdenes de Fran Justo. “Estoy mejorando físicamente y sin balón”, confesó.

El jugador tuvo que pasar su periodo de adaptación en su primera etapa fuera de casa y lejos de su gente, pero se siente arropado por el vestuario y con confianza del cuerpo técnico. Neco habló de su particular lucha por reencontrarse con el gol. “El entrenador me pide que llegue más al área y demás, pero si te digo la verdad, se nota mucho la diferencia en los porteros. Me han sacado tres o cuatro muy claras que podían ser ya tres o cuatro goles. Y en tema de asistencias también, pases buenos que he metido y, bueno, no ha habido suerte de que fueran gol, pero la verdad que con eso no estoy preocupado. Estoy seguro de que cuando llegue el primero ya van a caer todos”.