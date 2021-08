Algeciras, llegó lo que tanto costó conseguir

Se acabaron los ensayos y las pachangas veraniegas. El nuevo Algeciras CF de Iván Ania empieza a rodar de manera oficial este sábado ante el Barcelona B (19:30, en directo a través de Footters) en el estreno de ambos equipos en la nueva Primera RFEF. El autobús de la plantilla albirroja salió este viernes a mediodía en dirección a Barcelona, donde les espera el filial blaugrana en el estadio Johan Cruyff.

El entrenador ha llevado a todos sus jugadores disponibles a excepción de Tresaco, lesionado, y Borja Fernández, que aún no se encuentra al 100% físicamente. Sí que han sido incluidos en la expedición los dos últimos fichajes de la entidad: Mariano Gómez, que llegó el pasado martes, y el último en incorporarse al club de La Menacha, Alberto Villapalos, que fue anunciado este mismo jueves.

El equipo que se estrena en esta categoría de nuevo cuño poco tiene que ver con el que consiguió el ascenso el año pasado y que a punto estuvo de colarse en Segunda división. Empezando por el entrenador. El estilo explosivo de Salva Ballesta ha dejado paso al más sosegado y pausado del nuevo inquilino del banquillo.

Además, la entidad que dirige la dupla Félix Sancho-Nicolás Andión ha remodelado de arriba a abajo la plantilla y ha contratado a nada menos que 15 jugadores durante el mercado de fichajes y, aunque el máximo inversor del club ha dado por cerrada la plantilla, no puede descartarse alguna más antes del próximo martes. A todos ellos hay sumar la irrupción definitiva del canterano Leiva, que ha sido renovado recientemente y que ha cuajado una notable pretemporada.

El equipo de La Menacha finalizó su pretemporada con un balance de dos victorias, ante el Atlético Baleares y el Al-Arabi, tres derrotas, ante Cádiz, Al-Shabab y Córdoba; y este empate a cero. En esos cinco encuentros la escuadra de Ania ha encajado nueve tantos (cuatro de ellos ante un primera división como el Cádiz CF) y ha anotado seis. Si bien es cierto que, como bien ha repetido Iván Ania en varias ocasiones, durante el verano lo menos importante son los resultados.

Alineaciones probables Barcelona B: Carevic, Guillem Jaime, Mika Mármo, Comas, Solà, Álvaro Sanz, Matheus, Aranda, Kays Ruiz, Jutglà y Peque. Algeciras CF: Pol Tristán; Peris, Figueras, Robin, Alcázar; Pepe Mena, Iván Turrillo, Tomás, Almenara, Romero y Roni. Árbitro: Salvador Lax Franco (Murcia). Ha dirigido al Algeciras una vez en la 19/20, con victoria albirroja ante el Córdoba (0-1). Al filial culé le ha pitado en cinco encuentros, con un balance de dos derrotas y tres victorias blaugranas. Hora: 19:30. Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Primera RFEF, en directo a través de Footters. Estadio: Estadio Johan Cruyff, en Sant Joan de Despi (provincia de Barcelona).

En virtud de en esos encuentros, el asturiano no va a contar con un once titular indiscutible, ya que en todos ellos ha introducido variaciones en el once inicial. Sí que parece que Jordi Figueras y Robin son los propietarios del centro de la zaga y que Pol Tristán comenzará la liga como guardián de la portería mientras Iván Crespo, que apenas ha jugado durante la pretemporada, no esté al 100%. El lateral izquierdo parece destinado a Peris, mientras que el derecho se lo disputarán Alcázar y Zabarte.

En el centro del campo el capitán, Iván Turrillo, tendrá que luchar por la titularidad con Pepe Mena, Duarte y el recién llegado Villapalos. Ante la ausencia de Tresaco, Ania podría apostar por poner a Roni en la punta de ataque, que aporta buen juego de espaldas y genera muchas ocasiones que podrían aprovechar desde atrás Álvaro Romero, y Tomás y Víctor López (o Almenara) llegando desde las bandas.

Ania: "Veo a los jugadores enchufados, buena señal"

El técnico asturiano asegura que ha sacado conclusiones durante la pretemporada, sobre todo de un encuentro: "Para mí fue importante el partido contra el Atlético Baleares, porque era la referencia más real que podíamos tener para saber el nivel que teníamos. Posiblemente fue nuestro mejor encuentro".

Ania se muestra contento con el trabajo de sus chicos durante la semana: "Esta semana vi a los jugadores más enchufados, más concentrados, y eso es una buena señal de cara al estreno liguero".

La llegada de las últimas incorporaciones también satisface al entrenador: "Todos sabíamos que necesitábamos fichajes. Elevan el nivel de la plantilla, la competencia entre los jugadores y eso va en beneficio del grupo. La plantilla es más competitiva".

Sobre su rival, dijo: "Es un equipo con filosofía Barça, con 4-3-3, posesión del balón, de combinar, mucha movilidad. Si les dejas tener el balón te someten. Son muy jóvenes y a veces eso les sirve y en otras les puede penalizar. Intentaremos llevar el partido a nuestro terreno".

"Ellos van a ir de menos a más durante la temporada, pero nosotros también. Somos un equipo muy nuevo, con muchos jugadores y el propio cuerpo técnico recién llegados. Todo eso requiere un periodo de adaptación. Si en estas primeras jornadas los resultados nos acompañan no daría mucha confianza para seguir trabajando en la idea que tenemos", finalizó el preparador albirrojo.