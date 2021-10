Vicente Parras: "El Algeciras es una roca y tiene una arrancada de partido brutal"

Vicente Parras, el técnico del Club Deportivo Alcoyano, ha piropeado al Algeciras CF este viernes en la rueda de prensa previa al duelo que su equipo disputará con los albirrojos el domingo (12:00) en El Collao. "Es una roca, nadie le ha regalado nada", afirmó el entrenador, que pide a los suyos "intensidad" para hacer valer el factor campo.

"El Algeciras es una verdadera roca, un hueso duro de roer, un equipo muy compacto, solidario, con una arrancada de partido brutal ya que en casi todos ha marcado muy al principio", manifestó Parras al ser preguntando por el rival. "Es un conjunto muy compensado y por eso está arriba, nadie le ha regalado nada. Este tipo de rivales nos marca un poco el nivel que nosotros tenemos que dar para poder competir en esta categoría", agregó.

Parras asume que el Alcoyano deberá vigilar al pichichi, Álvaro Romero: "Tenemos que tener mucho cuidado con Álvaro, está marcando diferencias. Es un futbolista que por momentos es indetectable y tenemos que hacer un buen trabajo colectivo para tenerlo fijado".

El míster del Deportivo está satisfecho con el rendimiento de sus pupilos: "Llevamos tres partidos que todas las adversidades nos han servido para unirnos más, para crecer como grupo. Hemos conseguido sumar con buenas sensaciones y queremos seguir en esa buena línea y refrendarlo delante de nuestra afición y ante un buen rival", señaló.

"Tenemos que igualar esa intensidad y en nuestra casa jugar con nuestras armas y sacar el talento que tengamos", prosiguió Parras.

El técnico entiende que es pronto para tomar la clasificación como referencia aunque admite que los puntos dan tranquilidad: "A estas alturas de la competición las distancias son muy relativas, pero sí da tranquilidad si miras abajo y ves la distancia. Si coges una buena racha te enganchas arriba y te ilusiona, pero nosotros tenemos que seguir en la línea de tener los pies en el suelo, ser conocedores de nuestros puntos fuertes y seguir creciendo. La competición si te paras te pasa por encima", explicó.

Al Alcoyano se le juntarán las bajas en la misma posición: "Tenemos bajas en la misma posición y lo notamos bastante, pero creo que tenemos buenas soluciones y por eso estamos tranquilos. Serán oportunidades para otros para aprovechar los minutos", apuntó.

El Alcoyano espera imponer su ritmo ante el Algeciras: "La idea en casa es muy clara a la hora de jugar, me gusta la presencia ofensiva, que ellos estén preocupados por nosotros".

Sobre las declaraciones que hizo de los árbitros, tras el empate en Barcelona, Parras pasa página: "El tema del arbitraje no voy a hablar más. Siempre he respetado al arbitraje, no creo que nos tengan manía ni que sea una guerra, sí creo que se equivocan en la percepción que tienen de nosotros porque no somos un equipo violento; somos intensos, físicos, nobles", zanjó.