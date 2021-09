El Algeciras, a dar otro paso al frente

El Algeciras CF quiere dar otro paso al frente. El equipo de Iván Ania visita este viernes (21:00, en directo por Footters) al Sevilla Atlético en la sexta jornada del grupo II de la Primera RFEF. Después de haber sumado cuatro de los últimos seis puntos con dos partidos con la portería a cero, los albirrojos tienen una oportunidad para confirmar su despegue. Los algeciristas siguen a la espera de que el Sevilla FC permita la entrada de aficionados visitantes toda vez que la Junta de Andalucía ha autorizado el aforo completo en los estadios a partir de este viernes.

Tras el empate en casa ante el Sabadell -que dejó buen sabor de boca- y con la victoria en el Clásico aún alimentando las calderas, el Algeciras pretende prolongar la dinámica positiva en una plaza históricamente complicada. Los del Nuevo Mirador se desplazan al estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para reencontrarse con un filial que en los últimos años ha dado más disgustos que alegrías a la parroquia algecirista.

Alineaciones probables Sevilla Atlético: Javi Díaz; Juan María, Kibamba, Lluís Aspar, Valentino, Pablo Pérez, Pedro Ortiz, Xavi Sintes, Luismi, Nacho Quintana e Iván Romero. Algeciras CF: Iván Crespo; Alcázar, Robin, Mariano, Tomás, Villapalos, Almenara, Iván, Roni, Romero y Leiva. Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (Murcia). Hora: 21:00 (6ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Jesús Navas, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros de Sevilla. Antecedentes: El Algeciras no ha ganado nunca a domicilio al filial del Sevilla. Las dos últimas ocasiones se saldaron con derrota. La más reciente, hace dos campañas, con una remontada sevillista en el descuento por 3-2.

Ania no podrá contar aún con el delantero Rafa Tresaco ni con el centrocampista Pepe Mena. Además, está entre algodones el extremo Pelayo Morilla. El míster avanzó que aunque los tres puedan aparecer en el banquillo -puede haber hasta 23 jugadores- ninguno entra en los planes para este encuentro.

"Pepe no va a llegar, podría forzar si arriesgáramos pero la liga son 38 partidos y no lo vamos a hacer. Estoy seguro de que le hacía muchísima ilusión poder participar pero no podrá", dijo el entrenador sobre Mena, excapitán del filial sevillista y un referente en los últimos años en la cantera de Nervión.

Todo apunta a que Ania mantendrá el bloque de las dos últimas jornadas, quizás con algún ligero retoque como hizo ante el Sabadell al meter a Alcázar por Víctor López. El Algeciras ha encontrado solidez con un once que arriba anda algo limitado de efectivos por la ausencia del otro punta, una parcela en la que Roni y Álvaro Romero se han hecho fuertes. Disfrutará de su tercera titularidad el juvenil Álvaro Leiva, que esta vez tendrá enfrente a algún adversario más cercano a su edad.

"Debemos estar muy encima porque es un rival que te puede hacer daño"

"Queremos hacer bueno el empate contra el Sabadell con una victoria en Sevilla", manifestó el técnico, algo "a la expectativa" con respecto a con qué jugadores podrá contar su rival, que repartió chavales entre la Champions juvenil y la del primer equipo. "Sabemos en cualquier caso del potencial del Sevilla Atlético", avisó.

"A ellos anímicamente la primera victoria les habrá venido muy bien. Es un conjunto como los filiales, con talento, velocidad, gente con desborde, un equipo que si le dejas te puede hacer daño por eso debemos estar muy encima, que no puedan combinar ni hacer su fútbol", explicó Ania.

El asturiano concede máxima importancia a "mantener la puerta a cero una jornada más, me gustaría seguir en esa línea". Pero para ganar, Ania sabe que necesitará "de acierto" en los últimos metros. "Tenemos que saber cómo actuar ante un rival que puede ser imprevisible. Los filiales además son equipos que van de menos a más", reflexionó.

Ania dice estar "contento con la actitud" del vestuario. "Tuvimos un accidente clarísimo que fue Cornellá, pero el equipo compite; luego está el acertar más o menos o cometer más errores o menos, lo que buscamos es que el equipo esté vivo todo el partido", subrayó.

El Algeciras, con seis puntos en cinco jornadas, está dos por encima de la zona de descenso en la que está el Sevilla Atlético y a dos de los puestos de playoff de ascenso: "La categoría es muy fuerte. Yo creo que al final de temporada habrá poca diferencia ente el descenso y el playoff porque cuesta mucho ganar los partidos. Dos victorias seguidas te meten arriba y dos derrotas te hunden", sentenció.

El míster invita a mirar más allá del rival más inmediato ni su cartel: "Yo no miro el presupuesto del rival ni la clasificación, solo cómo podemos hacerle daño y cómo potenciar nuestras virtudes. Vamos a ir paso a paso, nos equivocaríamos sin pensamos más allá o en cómo viene este equipo o el otro".