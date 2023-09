El Sanluqueño de Iriondo, con dos algecireños y el pichichi de la categoría

El Atlético Sanluqueño visita este domingo (12:00) al Algeciras CF en una plaza que se le ha dado fenomenal en los últimos tiempos. Los verdiblancos acuden al Nuevo Mirador, el campo donde celebraron su primer ascenso a Primera RFEF y donde lograron el triunfo en su última visita, hace dos temporadas.

Pero del pasado no se vive, así que el equipo de Sanlúcar se aferra a todo lo bueno que ha enseñado en su regreso a la categoría. El veterano Antonio Iriondo conduce a una plantilla que ha sumado siete puntos y que ha sido capaz de ganar a domicilio en un fortín como Murcia. Los verdiblancos encajaron la pasada semana en casa ante el Antequera su derrota más abultada del curso (0-3). Los visitantes tienen las bajas seguras de Joan Rojas y Viti.

El Atleti tiene algunos nombres propios familiares para el Algeciras, entre ellos a dos algecireños. Álex Guti regresa a la que fue su casa (aunque no caló en el primer equipo) y lo hace en su mejor momento. Otro joven de la tierra como Raúl Pereira milita con los visitantes como cedido por el Cádiz. Además, el portero exalgecirista Juan Flere encontró acomodo en la categoría en El Palmar.

Los atletistas cuentan con el pichichi de la división, Francisco Mwepu Paquito, otra perla cedida por el Cádiz, que ya ha marcado seis goles. Es la principal amenaza de una plantilla que mezcla tablas con juventud.

Antonio Iriondo ve a su equipo "bien, con sensaciones son buenas" y "sin dudas". "Cuando has perdido en tu casa, donde estás acostumbrado a que sea un fortín, no te queda otra que levantar el ánimo y renovarte. No nos podemos permitir otra cosa", advirtió en la previa.

El técnico quita hierro al último revés: "Tuvimos un partido desgraciado. A nadie le gusta encajar tanto, hay que ajustar y estar más equilibrados. El domingo pasado tiene parte de accidente", aseguró.

"El Algeciras tiene un poco de todo"

Iriondo no sabe qué partido se dará el domingo pero sí tiene claro a qué rival se mide: "El Algeciras tiene unas señas de identidad, es duro, se entrega mucho, correoso y trabaja los 90 minutos con mucho hambre. Esta categoría tiene jugadores importantes por eso es importante no tener errores porque los pagas rápido", valoró.

"Es muy buen equipo -continuó sobre los albirrojos-, en todos sus sitios tiene gente hábil, rápida, fuerte... Tiene un poco de todo en todas partes. No es el equipo que vino aquí en pretemporada, está haciéndolo muy bien, no es casualidad como han empezado".