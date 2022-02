El Algeciras, mil gargantas y un objetivo

El Algeciras CF afronta este domingo (12:00) en Sanlúcar algo más que un partido de fútbol. El equipo de Iván Ania visita al Atlético Sanluqueño en un duelo con muchísimas aristas que puede abrir una crisis o taponarla la semana previa al Clásico del Campo de Gibraltar, ese encuentro que todo lo magnifica. Lo mejor es que los albirrojos no estarán solos. El algecirismo tomará las gradas de El Palmar con casi un millar de aficionados para empujar en un momento importante de la temporada, en un punto de inflexión que seguramente marque por qué objetivo va a luchar este equipo el último cuarto de competición en el grupo II de la Primera RFEF.

La escuadra de Iván Ania llega a la 25ª jornada después de dos derrotas seguidas -la última, en casa ante el Alcoyano- y con un lastre de seis partidos perdidos de manera consecutiva como visitante. Los del Nuevo Mirador se han alejado del pulso por el playoff de ascenso para meterse de lleno en la realidad de la mayoría de contrincantes del grupo: la igualada pelea por la permanencia. El Algeciras empezó la jornada con cuatro puntos de colchón pero el cúmulo de partidos aplazados por el Covid convierte la clasificación en algo bastante irreal. A excepción de un Betis Deportivo muy hundido, casi todos están vivos en la contrarreloj por alcanzar esos 48 puntos de la tranquilidad.

Alineaciones probables Atlético Sanluqueño: Falcón; Navas, Ramón Riego, Javi Duro, Lolo González, Hassane, Azkue, Toni García, Edu Oriol, Armental y Pedro Martín. Algeciras CF: Pol Tristán; Robles, Van Rijn, Mariano, Tomás, Borja, Renato, Pepe Mena, Roni, Romero y Bueno. Árbitro: Manuel Orellana Cid (Sevilla). Hora: 12:00 (25ª jornada, en directo por Footters). Estadio: El Palmar de Sanlúcar. Antecedentes: Duelo provincial con mucha historia. La pasada temporada los albirrojos perdieron por 2-0 en la primera fase de la temporada. La última victoria algeicirista se produjo en la campaña 2014/15 en Tercera división.

La última derrota dejó además secuelas importantes en un Algeciras que ha perdido a Ferni para el resto de la temporada por una lesión de rodilla grave (ligamento cruzado) y, con menor impacto, al portero Iván Crespo y al carrilero Víctor López. Estos dos últimos podrían estar varias semanas recuperándose de sus problemas musculares. Con Pelayo Morilla fuera de combate también, la duda es saber cuándo estará listo para regresar Gonzalo Almenara, todavía fuera de la convocatoria.

El Algeciras va a Sanlúcar con otras dos bajas sensibles ya que los algecireños Iván Turrillo y Álvaro Leiva se lo pierden por sanción. El más joven debutó el pasado miércoles con la selección nacional sub-18 en un amistoso ante Dinamarca.

En el lado positivo de la balanza, Ania recupera a Mariano y Pepe Mena, que cumplieron castigo y seguramente regresen al once este domingo. La alineación es una incógnita más que nunca. El guardameta Pol Tristán debutará como titular en la Primera RFEF, es probable que Robles vuelva para ocupar el lateral derecho y Juan Serrano o Bueno podrían entrar en la mediapunta para ajustar la ausencia de Leiva. No es descartable que Iván Ania pruebe algo nuevo dado que la fórmula no está dando resultados fuera de casa. El técnico rival, Manolo Sanlúcar, auguró que los albirrojos podrían plantear una defensa de tres con dos carrileros largos.

Los de Ania acumulan seis derrotas seguidas a domicilio

El asturiano ha llamado a Fernando, portero del filial que compite en la Primera Andaluza, como meta suplente y ha convocado por primera vez al francés Yannis Lembezat, además de a los canteranos Natera y Campaña.

"Afrontamos el partido con ganas de conseguir un buen resultado, si pueden ser los tres puntos muchísimo mejor. Queremos cortar nuestra racha negativa como visitantes, somos conscientes de que vamos a un campo difícil, contra un rival que tras el cambio de entrenador ha encadenado dos victorias", manifestó Ania en la previa.

"Somos conscientes de que es un campo donde si no dominas las áreas es difícil que puedas sacar algo positivo. Tenemos que estar muy firmes en nuestra área y tener acierto en el área rival. Puedes dominar el centro del campo pero si no dominas las áreas estás muerto", señaló Ania, convencido de lo que tiene qué hacer su equipo "para ganar el partido".

El Algeciras, como ya se ha dicho arriba, estará acompañado por una legión de algeciristas. La hinchada agotó en día y medio las 700 entradas enviadas por el Sanluqueño y muchísimos otros seguidores lograron su entrada a través de la web del equipo local. Es un viaje importante y el algecirismo ya ha dado el primer paso. Ahora le toca al equipo de Ania.