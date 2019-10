El Algeciras CF visita el domingo (18:00) un estadio cuyo césped, si es que se puede llamar así, es un auténtico campo de minas. Los albirrojos acuden a una plaza bonita y con solera como el Iberoamericano de Bahía Sur, la casa del San Fernando CD, sin embargo el pésimo estado del terreno de juego amenaza con deslucir lo que podría haber sido un homenaje al fútbol por parte de los dos equipos.

El conjunto de Emilio Fajardo se encuentra ante una trampa en toda regla, una trampa que no juega con el factor sorpresa porque el propio San Fernando lleva tiempo ya denunciando la malísima imagen de su césped. Hace apenas una semana su entrenador, Tito García Sanjuán, puso el grito en el cielo sobre lo que es una evidencia para todos los técnicos y jugadores que han pasado esta temporada por el feudo de los isleños. Los azulinos, además, no pueden pisar sus instalaciones y comienzan a estar desesperados tras tener que buscarse un sitio para trabajar en Chiclana, Novo, Costa Ballena...

"Tenemos el peor campo no de la categoría, sino el peor campo a nivel nacional, de cualquier categoría", aseguró García Sanjuán en la rueda de prensa en la que explotó. "No hay un campo en Tercera división, en los 18 grupos, que esté en las lamentables condiciones en las que está este, y el problema es que llevamos dos meses y medio y el campo está peor", agregó.

Las quejas no son únicamente cuestión del cuerpo técnico. Dirigentes y plantilla del equipo isleño han alzado también la voz. Una de las caras más reconocibles por el algecireño en su próximo oponente es la del algecireño Francis Ferrón, que refrendó palabra por palabra la denuncia de su entrenador: "El campo está mal, es triste porque tenemos un equipo para disfrutar del juego", lamentó. El goleador entiende que "el que tenga la suerte de equivocarme menos, se llevará el partido" y advirtió al conjunto de su tierra "que no se espere un fútbol vistoso" en las actuales condiciones.

El último visitante del Iberoamericano, el Sevilla Atlético, dejó también muestras de sus impresiones sobre un terreno donde resulta casi imposible tocar la pelota. Con todo, el filial del Nervión se bajó al fango y fue el primero en puntuar y ganar allí en la presente andadura (1-2).

El Algeciras de Emilio Fajardo afronta el domingo una salida repleta de desafíos: los albirrojos buscan su primera victoria a domicilio (algo que se escurrió en Cádiz en el último segundo) y se ponen a prueba a sí mismos en un escenario atípico. Fajardo tendrá que echar mano de la versión más obrera de sus pupilos en un césped donde todo el mundo coincide que es casi imposible jugar al fútbol. El juego directo, las segundas jugadas, reducir al mínimo los fallos puntuales... por estos derroteros discurrirá la partida de ajedrez que se presenta en el Iberoamericano.

Fajardo dijo este jueves que "es una pena" que el césped pueda mermar "un bonito espectáculo" y dio alguna pista de por dónde pueden ir los tiros: "Si no podemos hacer nuestro fútbol al 100% algo hay que trastocar. No es lo mismo enfrentarte al San Fernando en un campo en plenas condiciones que uno donde no se puede rasear el balón. El Sevilla Atlético durante 35-40 minutos lo intentó y podía haber ido 3-0 o 4-0 para el San Fernando y en el primer balón aéreo que jugaron la ganó Diabaté, cayó Mena, hubo penalti y se fueron 0-1 al descanso", apuntó. "Estudiando al rival, viendo el terreno de juego, tenemos preparadas las dos armas de cómo debemos ir", aseguró el técnico, que presenció en directo el duelo de los isleños con la Balona de la Copa Federación para comprobar de cerca el estado del verde.