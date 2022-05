Nadie dijo que fuera fácil, Algeciras

Ganar y creer en la magia del fútbol. A esta frase se puede agarrar el Algeciras CF para afrontar la última jornada y soñar con disputar el playoff de ascenso a Segunda por segundo año consecutivo. El equipo de Iván Ania despide el campeonato del grupo II de la Primera RFEF este sábado (18:30, horario unificado) ante el CE Sabadell. Los albirrojos necesitan ganar en la Nova Creu Alta y que dos de sus tres rivales directos pinchen. Los del Nuevo Mirador no dependen de sí mismos, pero el calendario han brindado duelos con mucho en juego para casi todas las partes implicadas.

El Algeciras, que viajó este viernes después del almuerzo, encara la última final, "un partido definitivo", calificó Ania, después de una semana que ha estado marcada por la denuncia desestimada de los albirrojos tras el empate ante el Real Madrid Castilla y la luz verde del CSD para rematar la conversión en SAD. El Algeciras reclamó alineación indebida con el reglamento en las manos pero Competición la denegó en base a una interpretación. Con esos dos puntos más, los de Ania habrían dependido de sí mismos en esta última jornada. El asunto, no obstante, va camino del Comité de Apelación y el club ya ha avanzado que llegará hasta las últimas instancias para defender sus intereses.

Alineaciones probables CE Sabadell: Bernad; Rubio, Aleix Coch, Guillem Molina, Diego Caballo o Dani Sánchez, Iago Indias, Sergi Altimira, Xavi Boniquet, Aarón Rey, Jacobo González y Néstor Querol o Kaxe. Algeciras CF: Pol Tristán; Almenara, Mariano, Jordi Figueras, Tomás, Borja, Pepe Mena, Iván, Roni, Romero y Leiva. Árbitro: Salvador Lax Franco (Murcia). Hora: 18:30 (38ª jornada, en directo por Footters y Fuchs Sports). Estadio: Nova Creu Alta. Antecedentes: La última visita del Algeciras a Sabadell fue en la temporada 79/80 en Segunda y se saldó con derrota por 2-1.

El playoff de ascenso, sin embargo, pasa ahora por arrancar un triunfo en la Nova Creu Alta. El Algeciras (56 puntos) precisa tumbar a un Sabadell (58) que defiende la cuarta plaza. Los albirrojos necesitan un par de pinchazos entre el resto de aspirantes: Nàstic (58), Linares (57) y Baleares (56). El cuadro de Ania tiene el golaveraje particular empatado con el Nàstic, ganado con el Linares y perdido con el Baleares. En caso de un triple empate a 59 puntos entre Nàstic, Algeciras y Baleares, el perjudicado sería el cuadro de Tarragona. El Nástic juega en Alcoy, el Linares visita al Sevilla Atlético y el Baleares acude a San Fernando.

El Algeciras dispone de todos sus efectivos al margen de las dos bajas de larga duración de Pelayo y Ferni. Ania recuperó la pasada semana a los que estaban renqueantes y quemará las naves en Sabadell. Sobre el once, el míster no dio pistas como es lógica pero deslizó lo siguiente: "No creo que haya repetido muchas alineaciones. Tengo claro el equipo, los que salgan que estén preparados para dar su mejor nivel aunque va a ser un partido que posiblemente no lo decidan los que salen de inicio, sino los que entran desde el banquillo", apuntó el técnico, que cuenta con distintas bazas para tratar de sorprender a los locales.

Ania asegura que la reclamación contra el Castilla no ha pesado durante la semana en su vestuario: "A nosotros este tema de la alineación indebida no nos desvió la atención absolutamente nada, nos centramos en preparar el partido y nada más porque no sabíamos lo que iba a ocurrir y no dependía de nosotros. Tenemos que ir a ganar de la misma forma y vamos con ilusión, humildad y fe para poder ganar y poder meternos", manifestó el asturiano.

El entrenador está convencido de que un triunfo puede bastar: "Llevo toda la semana transmitiendo a los jugadores que si ganamos nos vamos a meter. Lo pienso porque veo los partidos que se van a jugar: el Sevilla se juega mucho contra el Linares, el San Fernando contra el Baleares, Alcoy no es un campo fácil y nosotros si ganamos en Sabadell le pasaríamos en la clasificación. Estoy convencido de que ganando nos metemos y para poder pensar en otros resultados tenemos que hacer nuestros deberes", afirmó.

Ania aguarda a un rival en buen momento y con la misma obligación para estar en el playoff, aunque con mayor exigencia incluso: "Vamos a un campo en el que el rival hizo una remontada espectacular en la segunda vuelta, pero si pierde posiblemente se quede fuera, así que estamos en las mismas condiciones", señaló. "Creo que habrá momentos para los dos. La dinámica del Sabadell es muy positiva, remontó una situación muy difícil desde el descenso, es un recién descendido de Segunda con muy buenos jugadores, presupuesto grande, con la confianza y en el lugar donde creíamos que iba a estar. Al final arriba están los que tienen que estar, menos nosotros y el Linares", opinó.

El míster ve al equipo "bien" a pesar del "fastidio" del último resultado. "Tuvimos las ocasiones, más que nunca, por eso creo que es un empate de los que no te restan porque en cuanto sensaciones vamos en un buen momento", explicó.

Preguntando de nuevo por la decisión de Competición, Ania insistió: "El reglamento creo que es claro pero se ha decidido que no se conceden los puntos y lo tendremos que pelear el sábado en el campo. ¿Por qué se ha desestimado? No lo sé, puede ser por muchas circunstancias pero el reglamento si lo lees está claro, después hay interpretaciones, pero no sé el motivo", zanjó.

Ania habría prefiero jugar la última jornada en casa "con mi público" pero advierte que a veces el ambiente puede generar "el efecto contrario". "Nosotros tenemos que estar centrados, juntos, con la mente fría y preocuparnos de lo nuestro", acabó.