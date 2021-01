Algeciras, ¿SAD o compañero de viaje?

El Algeciras Club de Fútbol disfruta de un inmejorable momento deportivo que tiene mucho que ver con la estabilidad institucional que ha encontrado con la actual directiva. La junta que preside Nicolás Andión, que acaba de cumplir un año de mandato, ha puesto a la entidad a la cabeza de la Segunda B. Con la posibilidad real de luchar por dos ascensos, el club está preparando el terreno para dar el salto al siguiente nivel de profesionalización. Un salto que pasa por encontrar al compañero de viaje ideal y una futura conversión en Sociedad Anónima Deportiva.

El crecimiento del Algeciras CF como institución a todos los niveles está ligado a la SAD, pero no de cualquiera forma ni a cualquier precio. En el Nuevo Mirador lo tienen muy claro y hace años que vienen hilando fino para no caer en una trampa. El pasado reciente de los algeciristas, además, es el mejor consejero de los actuales dirigentes, como lo fue de sus antecesores, ya que están teniendo que hacer auténticas virguerías para mantener la nave a flote ante las deudas heredadas.

El Algeciras está en proceso de encontrar ese compañero de viaje -grupo inversor o inversores- con los que seguir creciendo en caso de que el equipo ascienda a la nueva categoría profesional o, quién sabe, alcance una cota más alta.

Los albirrojos, líderes del grupo IV-A de la Segunda B, están en el escaparate gracias a la combinación del éxito deportivo y de gestión. Desde la llegada de Andión y sus compañeros, a finales de diciembre de 2019, el club ha empezado a funcionar y a organizarse como una empresa. Basándose en su experiencia en el ámbito portuario, el presidente ha potenciado la marca Algeciras en un año complicadísimo para todo el mundo por la irrupción de la pandemia. El club, además, ha estrechado lazos con las federaciones Española y Andaluza y con los clubes referentes de Andalucía. Cuantos más aliados, más fuerte. Esa es la idea.

El salto a una categoría superior, ligado en el futuro a la Sociedad Anónima Deportiva

Desde el primer día de su mandato, Andión habló de "transformar" y "modernizar" el club sin perder esos rasgos tan característicos de "familia" y "humildad". El presidente siempre ha tenido como espejo al Eibar o al Huesca, entidades modestas que han alcanzado la máxima categoría con mucha cabeza y sin locuras.

La llegada de un grupo inversor no significaría necesariamente la salida de la junta. De hecho, la intención de la directiva es sumar esfuerzos y completar su mandato de cuatro años. El club, además, tiene varios frentes abiertos en lo económico que no pueden caer en otras manos así como así. El compromiso con el Algeciras conlleva una serie de responsabilidades que la directiva tiene como objetivo encauzar.

El debate de la SAD está ya abierto entre el algecirismo y no es la primera vez ni mucho menos. Es una cuestión que cada cierto tiempo vuelve a planear sobre La Menacha. Entre los socios hay disparidad aunque la realidad es que hasta que no se celebre una asamblea no se podrá tantear la opinión mayoritaria. Lo que sí tiene esta directiva, por lo pronto, es el respaldo mayoritario y la confianza intacta. Tras más de un año de gestión se puede decir que se lo ha ganado.