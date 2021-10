Roni, el currante del gol en el Algeciras

David González Roni encarna a la perfección la buena racha del Algeciras CF. El delantero se destapó con dos goles en la victoria del pasado viernes en Sevilla. Un doblete y un partido con muchísimo sacrificio en el puesto más adelantado del equipo de Iván Ania. Roni se ha refrendado como un delantero currante, un futbolista que hace ese trabajo oscuro que tanto agradecen los compañeros, pero también se ha revelado como un currante con gol.

El ovetense, titular en los seis encuentros de la temporada, comenzó con la pólvora mojada, pero suma tres tantos en las tres últimas jornadas. Como le ha sucedido al conjunto de Ania, el Clásico marcó un punto de inflexión para Roni, que abrió la lata en La Línea a los tres minutos. En Nervión, en la casa del Sevilla Atlético, el asturiano marcó el primero y el tercero de la cuenta albirroja, dos goles cruciales, el segundo de muy bella factura.

"Fue una noche soñada", confesó Roni tras el alegrón de la segunda victoria del curso y su primer doblete como algecirista. "El delantero vive del gol y es una recompensa al trabajo, pero no estoy obsesionado, ya (a mi edad) no lo estoy; me preocupo por trabajar y por dar lo máximo para ayudar al equipo... y si puedo marcar, mejor", aseguró.

A sus 28 años y con una dilatada experiencia en Tercera, Segunda B y Segunda A, Roni aterrizó el pasado verano en el proyecto algecirista para el desembarco en la Primera RFEF. Fue una apuesta fuerte del club ya que el ariete venía de jugar en LaLiga SmartBank con la UD Logroñés. Su principal valedor, un Iván Ania que sabía a la perfección a que delantero sumaba a la plantilla.

"La conexión con Álvaro Romero es muy buena, nos entendemos"

Con la inoportuna lesión de Rafa Tresaco en la recta final de la pretemporada, Roni se ha quedado como único punta en un Algeciras que peinó el mercado hasta el final en busca de un nueve más, pero de otro corte. Sin embargo, la ganga no surgió y Roni está siendo la gran baza albirroja en punta de lanza, donde puede jugar Álvaro Romero, aunque es una opción que a Ania no le agrada demasiado.

Roni está encantado de formar dupla ofensiva con el sevillano: "Con Álvaro Romero la conexión es muy buena, nos entendemos", afirmó.

El ovetense se coloca como pichichi del Algeciras junto a Romero con tres tantos cada uno, pero para Roni lo más valioso son los puntos que luce su equipo en el casillero: "Logramos una victoria muy importante porque veníamos de un partido regularcillo con el Sabadell y estos tres puntos nos saben a gloria. Vernos ahí con nueve puntos da tranquilidad".

El ariete del norte tardó poco en darse cuenta de lo especial de la afición algecirista: "Es un plus siempre", subrayó. "El año pasado jugué sin público toda la temporada (en Segunda) y no es fútbol para mí; yo el fútbol no lo concibo sin afición. Poder escucharlos, verlos en la grada... Sientes la obligación de dar un poquito más", sentenció.