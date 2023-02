Romero: "La afición del Algeciras está adaptándose a lo que toca ahora, pero va a ir con su equipo"

José Juan Romero puso en valor la victoria del Ceuta contra el Algeciras CF y destacó que la afición albirroja está "adaptándose a lo que toca ahora, pero conozco a este público y van a revertirlo y va a ir con su equipo".

El técnico caballa celebra el resultado de un partido que ha ido "un poco como teníamos trabajado, hay días que no sale nada y hoy salió". Respecto al primer tiempo destacó que su idea era "irnos al descanso 0-0" ya que "sabíamos que ellos iban a empezar fuerte e intentar ponerse por delante pronto y que se uniera la afición con los jugadores. Es verdad que el gol fue por un penalti, que no sé hasta qué punto fue, el colegiado nos hizo un flaco favor, pero lo pitó y ahí un poco nos entraron las dudas".

"Teníamos un plan B, pero el plan A con la variante de Capa con Alain hizo que el que para mí es uno de los mejores futbolistas de la categoría (Álvaro Romero) no haya tenido su día", especificó. En el segundo tiempo "fuimos más nosotros los que tuvimos el balón, la entrada de Jota nos hizo tener esa posesión y no sabía que podía pasar pero se vio que el escenario era otro".

Romero se mostró sorprendido porque el Algeciras "quiso guardar el gol y no ir a matarnos". Tanto es así que "no quise mover ciertos aspectos que no pasaran 15 minutos porque creí que ellos iban a seguir apretando mucho. Después, cuando nos pusimos con empate, es un momento complicado para el equipo que ahora mismo está en una situación negativa".

La situación del Ceuta ha cambiado en las últimas semanas después de un mal inicio y su técnico explicó que "llevamos ya mucho tiempo que nos tomamos cada partido como una final, estamos hablando de eliminatorias. Vamos a intentar jugar eliminatorias hasta que ojalá seamos capaces de meternos en la competición".

Sobre el ambiente de la grada del Nuevo Mirador, Romero quiso dejar claro que "la afición está adaptándose a lo que toca ahora, pero conozco a este público y sabe que toca otra cosa y no me cabe duda de que van a revertir la situación y van a ir con su equipo. Cuando este estadio ruge, ruge y mucho". Puso el ejemplo de su afición, la cual "entendió rápido dónde estábamos, las aficiones son fundamentales y la del Algeciras lo será". Tanto es así que sentenció que los albirrojos "no creo que vayan a pelear por salvarse, estarán más arriba".