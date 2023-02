Iván Ania: "Nosotros nos metimos aquí y nosotros tenemos que sacarlo"

Iván Ania se mostró firme ante la situación por la que pasa el equipo después de la derrota del Algeciras CF ante el AD Ceuta. "Nosotros nos metimos aquí y nosotros tenemos que sacarlo", aseveró el entrenador albirrojo.

Ania destacó que "en la primera parte estuvimos bien tuvimos muchas llegadas, sobre todo por derecha". "Fue totalmente nuestra, el equipo tuvo paciencia. Intentamos crear uno contra unos de los extremos, que estaban haciendo daño a los laterales rivales que, encima, tenían amarillas", incidió.

La segunda mitad no gustó tanto al ovetense aunque, al inicio, "estuvimos con presión alta, robábamos o provocábamos perdida muy arriba a los centrales y laterales". No obstante, el Ceuta consiguió "dar por dentro secuencias de pases largas. Al equipo le entró el miedo, dio pasos atrás y eso provocó darles el balón y la iniciativa y cuando nos hicieron el empate no supimos tener reacción".

El entrenador local movió el banquillo pero "no conseguí el efecto deseado y con la expulsión nos quedamos con uno menos y nos hicieron ese gol. Era un partido en el que no se nos debía haber ido la victoria porque lo teníamos controlado".

Sobre la crispación general de la afición y los gritos pidiendo su destitución, Ania explicó que "eso no es algo que pasó solo aquí, eso pasa en todos lados. No es algo que nos guste a ninguno, ni a la afición, ni a nosotros, ni a los jugadores, ni al club, ni a nadie". "Nosotros nos metimos aquí y nosotros tenemos que sacarlo", recalcó en varias ocasiones.

Iván Ania destacó que los jugadores "están hundidos, como todos, porque no entraba en nuestros planes no ganar este partido". El técnico declaró amargamente que "con muy poco fueron capaces de ganarnos y nosotros generamos mucho y no nos llevamos ningún premio". "Es el peor momento desde que llegamos aquí y lo vamos a sacar adelante", concretó.

"Soy un ganador y yo no arrojo la toalla ni mucho menos. Confió en lo que tengo y vamos a sacar esta situación adelante. Necesitamos un golpe de efecto con un resultado importante, bien sea un empate o una victoria que rompa la dinámica negativa y que seamos capaces de darle la vuelta a la situación", sentenció.